Hasta una docena de ausencias en el entrenamiento del Real Zaragoza
Radovanovic, Cuenca, Keidi Bare y Aguirregabiria se suman a la enfermería y son baja en una sesión presidida por la larga charla de David Navarro a la plantilla
Para variar, los entrenamientos del Real Zaragoza parecen un campo de minas que acumula lisiados y dolores. Hasta una docena de jugadores han estado ausentes en la sesión de este miércoles completada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Entre ellos, Radovanovic, con los problemas en los isquios que viene arrastrando desde hace tiempo; Cuenca, con problemas en el gemelo, Keidi Bare, lastrado por molestias en el sóleo, y Aguirregabiria, al que un dolor en la rodilla también la ha impedido ejercitarse con el grupo.
Estas ausencias se han unido a las ya habituales de Tachi, Valery, Francho, El Yamiq e Insua, que ya han dado por concluida la temporada debido a sus respectivos problemas físicos, al igual que Soberón y Rober, mientras que Andrada sigue aparte .
El amplio capítulo de bajas viene a dar continuidad a un incesante carrusel de problemas que han venido sacudiendo a una plantilla de deficiente calidad física, sin duda, uno de los principales causantes del dramático devenir de la peor campaña en la historia del club.
El entrenamiento estuvo presidido por la larga charla del entrenador, David Navarro, a la plantilla justo antes de comenzar a trabajar.
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