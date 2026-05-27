Incertidumbre entre los empleados del Real Zaragoza ante el devenir de las reuniones de las altas esferas

Son momentos de zozobra, incertidumbre y nervios. El descenso del Real Zaragoza a Primera RFEF obliga a una reestructuración que alcanzaría a todos los sectores del club. Desde la presidencia, donde Jorge Mas apunta a dar un paso al costado para propiciar la entrada en escena de una figura representativa con más arraigo, hasta otros sectores de una entidad cuyos trabajadores asisten con tanta inseguridad como ansiedad al desarrollo de los acontecimientos.

Porque, además, en el Real Zaragoza actual abundan los recursos humanos en todas las áreas, lo que incrementa la dosis de incertidumbre acerca de la posible repercusión que la desaparición del fútbol profesional pueda tener en el puesto de trabajo de cada uno de ellos. El ambiente, por tanto, está envuelto en esa calma tensa que suele preceder a la toma de decisiones relevantes, justo lo que se avecina en un Real Zaragoza sujeto a una remodelación tan profunda como necesaria.

Mientras, la cúpula de la SAD sigue celebrando reuniones que todavía no han deparado decisión alguna. En principio, todo apunta a que habrá movimiento tanto en la presidencia como en el consejo y en puestos ejecutivos como la dirección general, donde Fernando López podría tener las horas contadas, si bien sería más a través de una decisión procedente de arriba que de una renuncia del madrileño.

Tampoco Mariano Aguilar tenía intención, al menos en las últimas horas, de presentar su dimisión en el consejo de administración, si bien su presencia ha ido perdiendo peso específico en los últimos meses y también podría relegado de sus funciones.

En todo caso, desde el club no se ha emitido anuncio ni comunicación alguna más allá del comunicado publicado apenas unos minutos después de que se confirmara el descenso. Y en él había referencia a movimientos, aunque sin especificar: «Debemos provocar cambios para regresar cuanto antes al fútbol profesional», rezaba el escrito.

A expensas de todo ello, los empleados del club siguen en sus puestos a la espera de conocer en qué se basarán y a quién alcanzarán esas anunciadas variaciones en una estructura a la que se incorporaron nuevos ejecutivos a través de ofertas de empleo anunciadas en Linkedin. Así se produjo la llegada de un responsable de Recursos Humanos y Talento (Olga Suárez), un director de tecnología y transformación digital (Juan Diego Rosas), un responsable de patrocinios (Isabel Serrano) y un responsable de infraestructuras y operaciones (Jesús Medina), además de Ignacio Oruézabal, destinado a la explotación de infraestructuras. Todos para pasar a integrarse en un organigrama como parte de la hoja de ruta diseñada en el proyecto Zaragoza 2027 por el director general Fernando López en el que se incluía una renovación de la entidad y las instalaciones.

Pero el nuevo escenario obliga a una revisión conjunta. El impacto económico que supondrá el descenso y los posibles ajustes que la situación pueda acarrear, sitúa a los empleados del club en una posición de incertidumbre e impotencia que el comunicado del club tampoco ayudó a disipar al no recoger referencias específicas en este sentido más allá de reiterar la implicación de la propiedad y del consejo de administración. «Esto no puede ni debe ser el final. Es un duro obstáculo, sí, pero también un momento para reaccionar. Nuestra implicación con el Real Zaragoza, con los zaragocistas y con la ciudad es, si cabe, aún mayor, impulsados por la idiosincrasia de Zaragoza, donde nadie se rinde nunca», expuso el texto publicado el día del descenso a Primera RFEF.