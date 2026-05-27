Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, da por fin señales de vida: "Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto"

Casi un año después de su últimas palabras en público dirigidas a la afición del Real Zaragoza y 72 horas después de consumarse la desaparición del fútbol profesional del equipo aragonés, el presidente al fin dio señales de vida en una entrevista publicada en los medios oficiales del club en la que anuncia que tanto él como el consejero Juan Forcén «vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos en este proyecto».

El empresario asume que «estamos viviendo un momento muy duro» pero subraya que el club tiene «estabilidad institucional y compromiso financiero» que garantizan su viabilidad en Primera RFEF. «Asumimos nuestra responsabilidad, no hemos estado a la altura de lo que representa el Real Zaragoza» y reconoce que «se tomaron decisiones que no funcionaron y no fuimos capaces de corregir la dinámica de la temporada a tiempo. Hay que decirlo claro y mirarnos hacia dentro con honestidad», afirma.

Sin pronunciar la palabra perdón, se dirige a una afición a la que agradece haber sido «los que realmente han estado a la altura del escudo en todo momento» y se muestra rotundo al decir que «esto no se arregla con más discursos ni con promesas vacías. Quiero dar la cara, pero no se trata de hablar, sino de actuar y acertar. La reacción tiene que ser inmediata, no puede haber más excusas ni más errores».

Mas, que no se pronuncia acerca de su posible salida de la presidencia, anuncia «cambios profundos y muy importantes» que no detalla más allá de refuerzos «en distintas áreas» y emplaza a un Consejo de Administración que se celebrará el 2 de junio donde se tomarán «decisiones relevantes». «Hay cosas que debemos hacer mucho mejor», asume.

El dirigente añade, en este sentido, que «necesitamos un club con mayor capacidad de reacción y mayor cultura de exigencia diaria» y la obligación de construir «un club estable, solvente y con infraestructuras para el futuro».

Habla el presidente de «compromiso, intensidad, orgullo y sentido de pertenencia» como «pilares esenciales de esta nueva etapa» en referencia a un equipo que, advierte, estará integrado por «futbolistas con hambre, mentalidad fuerte y preparados para competir bajo presión».

"Esto no se arregla con promesas vacías, la reacción tiene que ser inmediata, no puede haber más excusas y errores"

Reitera Mas su compromiso con el Zaragoza para mandar un mensaje de «tranquilidad, solvencia, estabilidad y viabilidad» que, asegura, «no están en cuestión» e insiste en que «vamos a seguir poniendo recursos para ayudar en este momento difícil. La viabilidad de la institución es indiscutible», reitera.

Habla el americano de su cambio de rol en el club que, en su opinión, «ha evolucionado» pasando «de una participación dentro de un grupo inversor más amplio a una posición que permite una implicación más directa en la visión, la toma de decisiones y el desarrollo del proyecto», algo con lo que «me siento plenamente comprometido».

"Se producirán cambios profundos y muy importantes en distintas áreas. Decisiones relevantes que se adoptarán en un consejo de administración el 2 de junio"

En la línea marcada por el consejero Juan Forcén, Jorge Mas también abre las puertas del Zaragoza a capital aragonés, si bien los intentos de Forcén han sido, hasta ahora, del todo infructuosos. «Soy absolutamente consciente de que parte de la afición se ha podido sentir alejada del club. Eso me duele porque además de haber fallado en lo deportivo creo que no hemos logrado transmitirles aspectos que quizá se desconocen y eso nos hace parecer que a veces estamos lejos», expone el mandatario, que promete «seguir escuchando a la afición y haciendo autocrítica».

Mas reclama «desprendernos desde dentro del club de cualquier rastro de mentalidad perdedora» y reclama «recuperar nuestro ADN competitivo, ganar partidos de forma recurrente y devolver la ilusión al zaragocismo».

Noticias relacionadas

Acerca de la cantera, tiene claro que «debemos mejorar nuestras instalaciones y condiciones de trabajo» y garantiza la inversión en este asunto ya que «la cantera tiene que ser uno de los pilares del Real Zaragoza» y, por supuesto, asevera que el compromiso con la nueva Romareda «es total» y que «seguimos creyendo absolutamente en este proyecto de medio-largo plazo».