Lee la entrevista íntegra de Jorge Mas a los medios oficiales del Real Zaragoza y sin preguntas de la prensa

Lee aquí la entrevista íntegra que ha concedido por escrito el presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, tras casi un año sin referirse al club, nueve meses después de su última visita a la ciudad y tres días después de consumar el desastre del descenso a Primera RFEF. Lo ha hecho solo a preguntas del departamento de comunicación de la entidad y sin dar la cara ante la afición ni la prensa:

El Real Zaragoza descendió a 1ª RFEF el pasado domingo tras el partido disputado en Las Palmas. ¿Qué valoración hace como presidente del club?

Son días muy duros para todos los zaragocistas. Muy duros. Para la afición, para los trabajadores del club, para la ciudad y para todo Aragón.

Primero quiero darle las gracias a la afición. Porque sinceramente han sido los que realmente han estado a la altura del escudo en todo momento. Han acompañado al equipo dentro y fuera de casa, incluso en los peores momentos. Y cuando un club vive una situación así, es cuando realmente se ve la grandeza de la institución y de la gente que quiere al club.

Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. No hemos estado a la altura de lo que representa el Real Zaragoza. Se tomaron decisiones que no funcionaron y, pese a que hicimos cambios durante la temporada buscando impulsos positivos, no fuimos capaces de corregir la dinámica de la temporada a tiempo. Hay que decirlo claro y mirarnos hacia dentro con honestidad.

Ahora bien, también quiero decir algo importante: esto no se arregla con más discursos ni con promesas vacías. Quiero dar la cara, pero a la vez sé perfectamente que no se trata de hablar, sino de actuar y, sobre todo, de acertar. La reacción tiene que ser inmediata, no puede haber más excusas ni más errores.

¿Cuáles van a ser los cambios que se plantean en el club en esta nueva etapa?

Van a producirse cambios muy importantes y profundos. El club necesita adaptarse a una nueva situación, evolucionar y reforzarse en distintas áreas.

El próximo martes 2 de junio se va a celebrar un Consejo de Administración para tomar decisiones relevantes porque entendemos perfectamente la gravedad de la situación. Hay cosas que debemos hacer mejor. Mucho mejor.

Si hay algo que hemos aprendido es que necesitamos un club con mayor capacidad de reacción y con mayor cultura de exigencia diaria. Aquí todo el mundo tiene que entender que representar al Real Zaragoza implica una responsabilidad enorme.

Y lo digo con claridad: no podemos repetir errores del pasado. El objetivo es, lo primero de todo, volver a poner al club donde merece estar. Pero, además de volver, debemos construir un club estable, solvente y con infraestructuras para el futuro.

Se presenta ante el Real Zaragoza el reto de competir en 1ª RFEF. ¿Cuáles van a ser las bases del proyecto deportivo?

Desgraciadamente, es una situación nueva para la cual estamos preparándonos. Queremos construir un equipo competitivo, comprometido y con personalidad. Un equipo que entienda lo que significa ponerse esta camiseta. Porque en esta categoría no gana el que tiene más nombre; gana el que mejor compite y pelea más y mejor para conseguirlo.

"El próximo martes 2 de junio se va a celebrar un Consejo de Administración para tomar decisiones relevantes porque entendemos perfectamente la gravedad de la situación. Hay cosas que debemos hacer mejor. Mucho mejor".

La afición tiene que sentirse identificada con su equipo. Necesita ver compromiso, intensidad, orgullo y sentido de pertenencia. Y esos van a ser los pilares esenciales de esta nueva etapa.

En el nuevo proyecto solo caben futbolistas con hambre, con mentalidad fuerte y preparados para competir bajo presión. Porque el Real Zaragoza va a tener presión todos los fines de semana, ahora si cabe más que nunca, y eso hay que saber manejarlo.

La realidad de 1ª RFEF hará que el club tenga una importante disminución en sus ingresos. ¿Cómo se va a reajustar el presupuesto del Real Zaragoza?

Habrá una nueva situación, no sólo en lo económico, sino en todas las áreas. Pero que nadie dude que vamos a maximizar los recursos y vamos a seguir invirtiendo en el club.

Pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad: la estabilidad, la solvencia y la viabilidad del Real Zaragoza no están en cuestión.

Existe un compromiso absoluto por parte del accionariado para seguir apoyando al club. Vamos a seguir acompañando al Real Zaragoza y vamos a seguir poniendo recursos para ayudar en este momento difícil.

Además, quiero agradecer especialmente a las instituciones, patrocinadores y empresas aragonesas que desde el primer momento nos han transmitido su apoyo. Eso demuestra el peso social y emocional que tiene este club en Aragón.

¿Tiene viabilidad el Real Zaragoza en 1ª RFEF?

Sin ninguna duda. El Real Zaragoza es un club con una masa social extraordinaria, una historia enorme y un potencial gigantesco. La viabilidad de la institución es indiscutible. Estamos viviendo un golpe deportivo muy duro, sí, pero el club tiene estabilidad institucional y compromiso financiero. Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto y en el futuro del Real Zaragoza.

"Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto y en el futuro del Real Zaragoza"

Por diferentes circunstancias, mi rol en el club también ha evolucionado, pasando de una participación dentro de un grupo inversor más amplio a una posición que permite una implicación más directa en la visión, la toma de decisiones y el desarrollo del proyecto, algo con lo que me siento plenamente comprometido.

Y además seguimos abiertos a que empresarios aragoneses o personas vinculadas a Aragón puedan sumarse al proyecto para fortalecer todavía más la relación del club con su entorno.

¿La nueva realidad deportiva puede afectar a la construcción del Ibercaja Romareda?

No, en absoluto. El compromiso con el Ibercaja Romareda es total. Estamos hablando de un proyecto estratégico para el club, para Zaragoza y para Aragón. Un estadio moderno que debe convertirse en un motor de crecimiento económico, deportivo y social durante las próximas décadas.

Los momentos difíciles también sirven para demostrar convicción. Y nosotros seguimos creyendo absolutamente en este proyecto de medio-largo plazo.

¿Qué papel desempeñará la cantera y la Ciudad Deportiva de cara al próximo proyecto?

Será fundamental. La cantera tiene que ser uno de los pilares del Real Zaragoza. Los jugadores de la casa son los que mejor entienden la idiosincrasia del club y además tienen un vínculo con la institución que es clave. Antes lo comentaba, el compromiso personal de cada persona con el club es algo que se va a valorar como algo fundamental.Queremos una estructura moderna, seria y preparada para formar futbolistas, pero también personas.

Vamos a seguir incorporando profesionales preparados, con experiencia y conocimiento del club y de la identidad zaragocista.

Y también tenemos claro que debemos mejorar instalaciones y condiciones de trabajo. Queremos que nuestros jugadores crezcan en un entorno profesional y exigente desde edades tempranas. De nuevo, la inversión en este sentido está garantizada.

Ha habido aficionados que han podido sentir cierto distanciamiento con el club. ¿Qué reflexión hace al respecto?

Soy absolutamente consciente de que parte de la afición ha podido sentirse alejada del club. Eso me duele porque además de haber fallado en lo deportivo, creo que no hemos logrado transmitirles aspectos que quizá se desconocen y eso nos hace parecer que a veces estamos lejos.

Seguiremos escuchando a la afición y haciendo autocrítica. El Real Zaragoza pertenece a Zaragoza y a Aragón. Eso no puede perderse nunca. De lo que sí debemos desprendernos desde dentro del club es de cualquier rastro de mentalidad perdedora. Es el momento de recuperar nuestro ADN competitivo, ganar partidos de forma recurrente, y devolver la ilusión al zaragocismo. De esa manera, nuestros aficionados volverán a sentirse más identificados y representados por su club. Porque, precisamente, la mentalidad ganadora es también parte de la identidad de la institución.