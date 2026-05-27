El Real Zaragoza-Málaga, declarado de alto riesgo tras el descenso matemático
Se espera un nutrido grupo de seguidores malacitanos pese a que no hay grada visitante en el Ibercaja Estadio y por posibles incidentes tras bajar a Primera RFEF
La Comisión Antiviolencia acordó declarar de alto riesgo el partido Real Zaragoza-Málaga, de la última jornada de LaLiga Hypermotion, que se celebrará el domingo día 31 a las 18.30 horas, en el que el equipo andaluz se juega clasificarse para la fase de ascenso y el conjunto anfitrión ya ha confirmado su descenso a Primera RFEF.
El Ministerio del Interior confirmó la decisión de Antiviolencia, que ha sido adoptada tras analizar los informes de seguridad sobre los antecedentes de los partidos y las previsiones de desplazamiento de las aficiones. Se espera un elevado número de seguidores del Málaga en el Ibercaja Estadio pese a no existir grada visitante en el campo y, además, se junta con el hastío de la hinchada local en el que será el primer duelo tras bajar a la categoría de bronce.
La misma obliga a los clubs a tomar medidas de adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para los seguidores visitantes y el control reforzado de los accesos a los estadios.
Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas.
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