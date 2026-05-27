El retorno del rey: estos son los equipos de descendidos a Primera RFEF que han logrado el ascenso al año siguiente

La salida del fútbol profesional, aunque deja una herida que tardará en cicatrizar para el Real Zaragoza y la SD Huesca, forma ya parte del pasado. El descenso a Primera RFEF es historia y el futuro es el intento de ascenso a Segunda División. Ambos clubs quieren aprovechar la envergadura de su estructura actual para lograr lo antes posible el regreso a la categoría de plata, sobre todo, el equipo de la capital aragonesa, que contará con uno de los proyectos más ambiciosos.

Una misión que la historia reciente, como lo es la de Primera Federación tras cinco temporadas disputadas hasta este curso, avala solo en parte. Si bien es cierto que todos los años ha logrado el ascenso, ya sea de forma directa o por medio del playoff, al menos un equipo descendido en la campaña anterior, solo 7 de los 20 que han bajado hasta ahora han vuelto de forma inmediata.

Tras su creación en 2021, de los cuatro defenestrados el año anterior, Sabadell, UD Logroñés, Castellón y Albacete, solo los manchegos volvieron a subir en el menor tiempo posible y lo hicieron a través de la fase de promoción tras haber quedado terceros en Liga. En aquella temporada (2021-2022), los que salieron del fútbol profesional fueron Real Sociedad B, Fuenlabrada, Amorebieta y Alcorcón, firmando estos dos últimos un doble regreso al año siguiente, los vascos de forma directa y los madrileños tras quedar segundos en la clasificación y jugar el playoff.

Dani Jiménez celebra uno de los goles de la SD Huesca en León. / LaLiga

En esa, la 2022-2023, junto a la Ponferradina, el Ibiza y el Lugo, se consumó el descenso de otro histórico del fútbol español, el Málaga, que también sobrevivió a un breve paso por la Primera RFEF y superó la fase de ascenso después de quedar tercero. Mientras, volvían a caerse de la categoría de plata el Amorebieta y el Alcorcón, a los que acompañaban el Villarreal B y el Andorra (23-24). Este último, el club presidido por el exzaragocista Gerard Piqué, subió un curso después, siendo además el único equipo que ha superado el playoff tras quedar en cuarta posición (tampoco se ha conseguido en la quinta), a falta de jugarse el de la presente campaña.

No obstante, el caso más significativo ha sido, precisamente, el más reciente. Eldense, Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena bajaron en la temporada 2024-2025. Gallegos y murcianos no subirán este año, dado que no se han clasificado para la fase de promoción. Valencianos y canarios, en cambio, tampoco tendrán que esperar a que se dispute el playoff, puesto que, por primera vez en las cinco campañas de Primera RFEF, han sido campeones de sus grupos.

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Así, para los aragoneses, ya de lleno en la misión de preparar la próxima temporada, aparece como un faro el ejemplo de estos 7 que han tenido la fortuna de hacer su paso por Primera RFEF tan corto como podían. La cuenta, sin embargo, se mantiene en rojo con 13 equipos de los 20 descendidos sin haber vuelto al año siguiente, y 11 de ellos sin haber regresado jamás.