Otro plus de 250.000 euros para el Real Zaragoza por el traspaso de Pep Chavarría

El Real Zaragoza tiene que recibir el segundo plus por objetivos en el traspaso de Pep Chavarría al Rayo Vallecano, ya que al igual que el curso pasado el lateral catalán ha sido casi fijo y ha jugado los partidos establecidos en ese presmio por rendimiento deportivo. En concreto, ha disputado 44 encuentros entre Liga, Copa del Rey y Conference, donde el miércoles perdió la final ante el Crystal Palace estando en el once de inicio, de los que 37 lo ha hecho de titular, por lo que ha cumplido de sobra lo fijado en su traspaso en 2022, la primera gran venta que hizo esta propiedad, Real Z LLC.

Entonces, el club aragonés obtuvo tres millones, de los que cobró la mitad en 2022 (1,5) y el resto al verano siguiente, y se establecían un máximo de tres primas por objetivos en el contrato por cinco años, hasta 2027. En ellas, si el futbolista superaba una cifra de encuentros se establecía un plus de 250.000 euros, que ya se percibió el curso pasado y que también debe llegar ahora.

Chavarría, junto a Lamine Yamal (Barcelona). / EFE / A. GARCÍA

Los blanquillos ingresarían ya un total de 3,5 millones por el pase del lateral catalán y todavía podía incrementarse esa cifra hasta los 3,75 millones, cantidad máxima si el defensa lograba los objetivos por rendimiento en 3 de las 5 temporadas que firmó como rayista al marcharse del Zaragoza. La pasada campaña, el defensa jugó 34 partidos en Liga y dos en Copa, siendo titular en 28 de ellos. En las dos anteriores, Chavarría participó en 22 y 16 encuentros, la mayoría saliendo desde el banquillo. En esos cursos, el defensa no jugó lo suficiente para que el Real Zaragoza se viera beneficiado económicamente, circunstancia que sí que se ha cumplido en los dos siguientes, ya que suma 4 temporadas con el equipo franjirrojo.

El Rayo Vallecano renovó en junio pasado a Chavarría hasta 2030, por lo que, si no hay lesiones de por medio, es probable que el próximo curso pueda cerrar el círculo con el último plus posible, ya que es un jugador de absoluta confianza para Íñigo Pérez. Además, el Zaragoza conserva un 10% del pase, pero solo de la plusvalía o diferencia de una futura venta en relación a ese pago de tres millones.

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El catalán aterrizó en la capital aragonesa en el verano de 2020 como una apuesta personal de Lalo Arantegui, ahora regresado a la dirección deportiva, tras no renovar en el Olot y en dos temporadas jugó 76 partidos oficiales. En el mercado veraniego de 2022 tuvo opciones de ir al Copenhague, al Betis o al Mallorca, pero al final el Rayo se lanzó a por él y tras subir la oferta inicial, de un millón global y solo el 50% de ese en fijo, se llevó al jugador.