La situación accionarial del Real Zaragoza: estas son las dos vías para que Jorge Mas y Juan Forcén amplíen su presencia

"Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto y en el futuro del Real Zaragoza". La frase de Jorge Mas en la autoentrevista en los canales del club, una iniciativa de más que dudosa eficacia a la hora de acercarse al zaragocismo tras el varapalo del descenso a Primera RFEF, avisa de que ambos empresarios, parte del grupo inversor que controla el club, Real Z LLC, tienen previsto ganar peso en el opaco reparto accionarial que posee la entidad y en el que el propio Forcén lo ha ganado en los últimos tiempos. Y es que algunas fuentes lo sitúan en la actualidad en el 25% cuando se integró con su 13,71%, mientras que Jorge Mas es copropietario de una de las sociedades que integran esta multipropiedad, Real Ventures, que tiene el 25% de la primera composición del grupo.

Teniendo en cuenta que Real Z controla en torno al 99% del capital social actual, 49,015 millones tras la última ampliación realizada en diciembre, ya que solo medio millón de euros corresponde a los accionistas minoritarios, para que Forcén y Mas ganen peso accionarial en la SAD solo hay dos vías. Por un lado, que compren acciones a sus compañeros de grupo y en este sentido algunas fuentes sostienen que Forcén tiene un derecho preferente de compra sobre alguno de los paquetes accionariales de Real Z.

O bien que se haga una ampliación de capital, sería la sexta desde la llegada de la entidad, a la que solo acudan Forcén y Mas. En este sentido, los números de la SAD con este descenso a Primera RFEF, que hablan de una disminución de la cifra de negocio y de los ingresos de más de 8 millones de euros, bien podrían dar una pista de la cifra de esa ampliación.

Opacidad absoluta

La falta absoluta de transparencia que ha tenido la SAD desde la llegada de esta propiedad se ve reflejada en la composición accionarial de la misma, por lo que es bastante probable que cuando Mas y Forcén aumenten su peso accionarial tampoco se sepan las cifras de ese cambio, como no se han sabido las que se han dado en ese reparto de fuerzas desque desembarcó la actual propiedad, en mayo de 2022.

Entonces, cuando Real Z LLC desembarcó en el club, una llegada en la que Forcén fue uno de los principales impulsores, su composición accionarial estaba entre Global Tavira SL, con Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético de Madrid (88%), y Joseph Oughourlian (12%), dueño del Lens y de Amber Capital, con el 50,1%, Real Ventures, con el 25%, y que está participada al 50% por el presidente del club Jorge Mas y Mark Affolter, consejero de Ares Management, ZFútbol LLC, que tiene un 16,6% y que está participada al 50% por Jim Miller, también consejero de Ares, y Affolter, y Riverside LLC, que tiene el 8,3% y cuyo socio único es James Carpenter, fundador de RMG Capital. La integración de Juan Forcén, a través de Sport Around The World (3,71%), en esa sociedad cambió lógicamente el reparto de fuerzas de la misma y después Forcén ha incrementado su porcentaje, pero ningún dadto se ha dado de ello.

La última ampliación y Forcén

La actual propiedad ya suma cinco ampliaciones, de 14,6 millones, 6,7, 5,1, 12,1, y de 4,029. Esta última, aprobada en la última Junta General de diciembre, ya señaló solo a Forcén, puesto que se hizo con un préstamo de 4 millones más los intereses del mismo (29.825 euros) que la sociedad Real Z Luxco SARL suscribió con el club el pasado 26 de agosto, Esa sociedad está participada de forma íntegra por Sport Around The World, por lo que la última ampliación bien pudo ser llevada a cabo por el empresario zaragozano, que ha pinchado en hueso por ahora en su deseo de atraer a capital aragonés a la SAD.

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Cuando Real Z llegó a la entidad el capital social estaba en 6,36 millones y ha hecho ampliaciones todas por compensación de créditos por valor de 42,7. Además, la nueva propiedad también compró las anteriores acciones a la familia Alierta, a Carlos Iribarren y a la familia Yarza, unos 9, al margen de adquirir la deuda concursal, cancelando por valor actualmente de 9,5 millones, con un pago, entre el 45% y el 55% en función de la modalidad elegida por los acreedores que han aceptado (unos 4,5 millones más entonces) y se compró la deuda del Shakhtar y el Milan en ese concurso a través de una sociedad cercana al grupo, con cerca de 7 millones que se pagaron a menos de la mitad de ese valor.