David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "A la afición le digo que no ha sido por dejadez o por no querer, sino que no nos ha dado"

Se le preguntó a David Navarro por lo que espera el domingo en la despedida del curso en el Ibercaja Estadio ante el Málaga, en el partido al que el Real Zaragoza acude con el descenso a Primera RFEF ya consumado, y la reacción que cree que puede haber en la grada hacia el equipo: "No espero ninguna, ni soy quien para decir lo que deben hacer. Lo que hagan, bien hecho está, que se manifiesten dentro de un orden, si quieren pitar, gritar, no asistir, animar... Lo mejor es sacar lo que llevamos dentro siempre dentro de un orden y un comportamiento", espetó el entrenador zaragocista, que sí quiso mandar un mensaje a los zaragocistas: "Lo que les puedo decir es que el descenso no ha sido por dejadez sino porque como grupo no nos ha dado. Que la gente no piense que no hemos querido, ha sido un querer y no poder".

En todo caso, el entrenador zaragozano ha vivido una semana, su última en el banquillo, muy distinta, sin un aliciente deportivo ni con la mirada puesta en la clasificación y en pensar que todavía hay esperanzas de salvación. Ya no las había: "Nos hemos intentado abstraer de la situación. Sabes que no hay objetivo deportivo más allá de los 3 puntos en juego, pero sí hay un objetivo importante que es caer lo más de pie que puedas. Jugamos además contra un Málaga ante el que seguro nadie quiere enfrentarse ahora por la confianza con la que están, el atrevimiento que tienen y la plenitud mental y física que poseen. Nos va a exigir al máximo si queremos acabar de una forma digna", espetó Navarro.

"El trabajo, si digo que ha sido bueno, es para darme cabezazos contra la pared porque el objetivo no se ha conseguido, entonces eso no lo puedo decir. Es una semana con una sensación permanente de tristeza, de resignación, de la tranquilidad de que habiendo hecho mal cosas se ha intentado todo lo posible en cuanto a honestidad y trabajo"

Se le pidió un ejercicio de introspección mirando al pasado, a los casi tres meses en el banquillo, a trece partidos en los que logró su Zaragoza 12 puntos de 39 posibles, empezando muy bien, con nueve de doce y tres victorias y una derrota, y cayéndose después completamente, con tres puntos de 27: "El trabajo, si digo que ha sido bueno, es para darme cabezazos contra la pared porque el objetivo no se ha conseguido, entonces eso no lo puedo decir. Sí que puedo decir que hemos hecho todo lo posible o hasta donde nos ha dado. Es una semana con una sensación permanente de tristeza, de resignación, pero también de la tranquilidad de que habiendo hecho mal cosas se ha intentado todo lo posible en cuanto a honestidad y trabajo", comenzó, en un largo autoanálisis de lo vivido en estos meses.

Rado, Keidi, Cuenca y Aguirregabiria siguen con el grupo David Navarro volvió a contar este viernes con Radovanovic, tras superar sus molestias en el isquio, Cuenca, en el gemelo, Keidi Bare, en el sóleo, y Aguirregabiria, en la rodilla, por lo que podrán jugar el domingo en el último partido de la temporada, la intrascendente visita del Málaga al Ibercaja Estadio con el Zaragoza ya descendido. En la sesión estuvieron del Aragón Lucas Terrer, Tobajas y los metas Obón y Calavia. Mientras, frente al conjunto malaguista no estarán por lesión Francho, Rober, Insua, El Yamiq, Valery, Tachi, Paulino, este sin ficha desde enero, además de los sancionados Andrada y Guti.

Mirandés, día clave

Navarro, como ya había hecho en otras ocasiones, señaló la clave de la caída en la derrota ante el Mirandés, en la semana donde hubo dos partidos, en Butarque y ante el cuadro jabato, en tres días, tras ganar antes al Racing: "Tengo claro que en la situación en la que estábamos había tres cosas que se tenían que dar: acierto, sobre todo en algunos días; nos tenían que acompañar o al menos no restar los errores arbitrales y eso tampoco se ha dado; y que nos respetaran las lesiones hasta el final. Hay un punto de inflexión, que es un punto de seis entre Mirandés y Leganés, que creo que como mínimo tendríamos que tener cuatro puntos en ese tramo. Yo creo que eso reabre la herida y el partido del Ceuta la convierte en herida de muerte".

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Y acabó asegurando sobre el descenso a Primera RFEF que "tampoco podemos decir que es el destino y tenía que ser así. Ni nos tenemos que fustigar en pensar qué podría haber hecho sin saber si hubiera salido mal, ni nos podemos poner una venda en los ojos. Tenemos que ir a lo tangible, lo que se puede medir, y ver para empezar a reconstruir. Primero hay que dejar que pase esto, cerrar heridas y poder volver en plenitud para reconstruir todo lo que se nos ha caído", cerró.