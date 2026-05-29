David Navarro, su nulo contacto con Jorge Mas y la ilusión que vio en Ibai

El Real Zaragoza despide el curso ante el Málaga el domingo con el descenso a Primera RFEF ya consumado y la comparecencia de David Navarro rezumaba más el sabor a lo vivido estos días y a la mirada hacia el futuro. El club decidió emitir un comunicado tras el partido, solo unos minutos después, algo muy revelador de que había bajado los brazos antes de jugar en Las Palmas, y una autoentrevista el miércoles con el presidente Jorge Mas, y nadie del consejo ni de la propiedad, ni siquiera de los dirigentes, ha analizado el desastre, por lo que la voz más autorizada y elevada ha sido la del propio técnico. "No tengo nada que reprochar ni que decir en lo que deben hacer los superiores, cada uno respeta las parcelas de los demás, igual que a mí nadie me dice a quién debo alinear. Si lo han hecho así es porque creen que deben hacerlo así", dijo sobre ese comportamiento del club, aunque admitió que en los casi tres meses en el banquillo desde principios de marzo no ha hablado aún con el presidente zaeragocista.

"He tenido un contacto fluido con Lalo (Arantegui, director dpeortivo), con Fernando (López, director general), con la propiedad. Con Jorge no he hablado directamente en estos meses, pero a través de Lalo sí me ha llegado esa confianza. No tengo nada que reprochar a nadie", insistió Navarro, que reconoció que sí había dialogado con la entidad sobre su futuro, donde su cargo va a ser el de jefe de Metodología en la Ciudad Deoortiva, salvo giro que nadie espera: "No hemos hablado aún en profundidad. Tengo contrato en suspenso (fichó como coordinador del Área de Fútbol en noviembre) desde que asumí esta función de entrenador y si las personas deciden que en lugar de en esta mesa tengo que estar en otra yo tengo contrato con el Zaragoza".

El encuentro con Ibai

Su sitio en el banquillo lo ocupará Ibai Gómez, con el que el entrenador zaragozano ya tuvo la oportundad de encontrarse el pasado martes, cuando el preparador vasco visitó la Ciudad Deportiva acompañado de sus ayudantes, Íñigo Larriqueta y David Vinatea: "Lo único que puedo decir es que todos a fuego y a muerte con él. Lo bien que le vaya en el banquillo le irá igual al equipo. En lo poco que coincidimos el otro día vi mucha ilusión, brillo en sus ojos y esa sensación de valorar que viene al Real Zaragoza, no a cualquier equipo, que es una oportunidad muy buena para cualquier entrenador esté el club en la categoría que esté".

"Creo que hay que fichar a los jugadores que encajen, lo mismo que se tienen que quedar los que lo hagan, pero todo que funcione fluido. Se está creando un germen peligroso de que en un año volveremos y la Primera RFEF es muy dura. El camino no va a ser una autovía, ni de rosas, va a ser de piedras"

Estará en Primera RFEF, donde David Navarro dio algunas pistas de lo que cree que debe ser el foco de la entidad y el equipo. "Creo que hay que fichar a los jugadores que encajen, lo mismo que se tienen que quedar los que lo hagan, pero todo que funcione fluido, en los que vengan y en los que están. Se está creando un germen peligroso de que en un año volveremos y la Primera RFEF es muy dura y peligrosa", resumió el entrenador, que añadió: "El Zaragoza va a ser el equipo al que todos quieran ganar y eso sube mucho la dificultad. Y habrá algún día que, por falta de acierto o por mala suerte, un rival contra el que nos has jugado nunca te ganará en casa. Y no hay que volverse locos. Tampoco vamos a ir ganando 2-0 al cuarto de hora todos los días. El camino no va a ser una autovía, ni de rosas, va a ser de piedras. El objetivo sólo puede ser uno y el club está preparado para ello”.

Noticias relacionadas

“Mi consejo es que no sigamos pensando siempre en lo que está mal, que no pongamos siempre el foco en tapar agujeros, sino en lo que nos hizo algún día ser mejores, un club grande. Esta afición es brutal, es diferencial en España. Son el alma y el corazón, hay que conseguir que se sientan partícipes del Zaragoza y sobre ello edificar todo lo demás, porque es lo diferencial”

En este sentido, el entrenador zargozano sí dio un consejo para la próxima temporada y lo centro en el cambio de visión tanto del club como de los aficionados: “Mi consejo es que no sigamos pensando siempre en lo que está mal, que no pongamos siempre el foco en tapar agujeros, sino en lo que nos hizo algún día ser mejores, un club grande. Nos hemos convertido en un club triste, porque son muchos años muy duros. Cuando ganábamos títulos, La Romareda casi nunca se llenaba y en estos últimos años el campo se ha llenado muchas veces. Esta afición es brutal, es diferencial en España. Son el alma y el corazón, hay que conseguir que se sientan partícipes del Zaragoza y sobre ello edificar todo lo demás, porque es lo diferencial”.