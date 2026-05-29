David Navarro regresará al organigrama del club como jefe de Metodología

David Navarro se integrará en el organigrama del Real Zaragoza, en concreto de la Ciudad Deportiva que pasará a dirigir Javier Garcés. Tal y como anunció hace una semana este diario, la idea en la entidad era que el entrenador zaragozano, que dirige al equipo desde el pasado 2 de marzo, cuando relevó a Rubén Sellés, se hiciera cargo de la Metodología, como jefe de ese ámbito en la Ciudad Deportiva, relevo de José Luis Arjol, que deja ese puesto, y ya se le ha comentado al técnico esa posibilidad. Aunque quedan por cerrar los detalles, todo apunta a que ese será el nuevo desempeño del actual míster, al que relevará en el banquillo Ibai Gómez.

El club tiene previsto anunciar la semana que viene al entrenador vasco para el banquillo del primer equipo y también el organigrama de la Ciudad Deportiva, con Garcés como máximo responsable y Javi Ros como su mano derecha. David Navarro, que llegó al club como segundo entrenador con Víctor Fernández en marzo de 2024 para quedarse en el partido ante el Racing de Ferrol antes del parón navideño de la 24-25 y tras dimitir el primer técnico, regresó el 13 de noviembre a la entidad como coordinador deportivo del Área de Fútbol, un cargo de nueva creación entonces y que va a dejar de existir.

Se presentó como un enlace entre la cantera y el primer equipo, pero la verdadera función hasta que tomó las riendas del primer equipo fue elaborar un exhaustivo informe sobre el funcionamiento de la Ciudad Deportiva.

Lalo Arantegui, recién llegado a la dirección deportiva, apostó por David Navarro, tras la negativa a hacerse cargo del equipo de Juan Ignacio Martínez, JIM, y de algún otro técnico más. Tres victorias en los cuatro primeros partidos abrieron la esperanza de la salvación, pero después el equipo se cayó, consumando el descenso en el partido ante Las Palmas del pasado domingo. En los trece partidos que ha dirigido al Zaragoza en este curso suma tres victorias, tres empates y siete derrotas, con 12 puntos de 39.