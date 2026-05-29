Míchel Sanz se va del Tarazona y será director deportivo de un rival potente del Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel

Míchel Sanz, exjugador de la SD Tarazona que desempañaba las funciones de director deportivo, se despidió este viernes de la entidad zaragozana con una carta en redes sociales.

"Después de tantos años defendiendo este escudo, llega el momento de cerrar una etapa que ha marcado mi vida dentro y fuera del campo. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, orgullo y recuerdos que me acompañarán siempre", escribió, aunque sí que reconoció que "me voy con la sensación amarga del descenso en una temporada muy complicada a todos los niveles".

Sanz ha sido parte vital de la historia reciente de la SD Tarazona, siendo protagonista del ascenso a Segunda RFEF primer y a Primera RFEF después, donde ha competido dos temporadas siendo el club de la localidad más pequeña de toda España en un hito sin parangón en el fútbol nacional.

El aragonés ha firmado por un rival que, casi con toda seguridad, será adversario de los tres equipos aragoneses de Primera RFEF la próxima temporada, Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel, ya que será el director de fútbol del Ibiza, uno de los clubs más potentes económicamente de la categoría de bronce y conjunto que cada año busca volver al fútbol profesional.

Todavía está pendiente el reparto de grupos porque faltan equipos por confirmarse, tanto en Segunda División, donde pueden descender el Leganés o el Mirandés, como por el playoff de Segunda RFEF, que todavía está en juego. De todos modos, generalmente se suele partir en este-oeste más que en norte-sur.

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Los descendidos de Segunda tienen que ser divididos en dos grupos, por lo que, caiga el Mirandés o el Leganés, compartiran grupo con la Cultural Leonesa con los del norte y el oeste, mientras que los aragoneses competirían con catalanes, valencianos, murcianos, baleares y está por ver si manchegos y andaluces.