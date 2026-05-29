Sinan Bakis demanda al Real Zaragoza por una cláusula de su contrato

Sinan Bakis ha presentado una denuncia en un juzgado de lo Social en Zaragoza contra el club por una cláusula en su contrato de cesión al Górnik Zabrze en la temporada pasada, en la 24-25, que los abogados del futbolista y el propio delantero consideran que no es válida y no se ajusta a derecho. En ella, se fijó que si Bakis jugaba en su cesión al club polaco menos de 25 partidos su salario en el tercer y último año de contrato, en la presente temporada, se reducía a la mitad, de 700.000 euros a unos 350.000, que han sido sus emolumentos en esta Liga. El jugador del Real Zaragoza considera que esa cláusula no es legal, aunque obviamente tuvo que firmar toda la documentación en su día para formalizar su cesión al Górnik.

Esa cláusula se establecía para la segunda temporada de blanquillo, si se hubiera quedado en el Zaragoza, y se mantuvo en la cesión a la entidad polaca. Allí apenas jugó 160 minutos repartidos en 14 partidos, ninguno de ellos como titular, y hasta disputó algún partido con el filial a su llegada al club para ganar en ritmo de juego. Bakis acaba contrato con el Zaragoza ahora en junio.

El ariete llegó en el verano de 2023, firmando por tres años, como gran apuesta para el ataque, después de lograr 12 dianas en el Andorra y ser objeto de deseo de la mitad de la Segunda División, pero en su primer año solo jugó en 19 partidos, con 14 de titular y manteniendo un cierto nivel en el inicio, sin ver puerta, hasta que una lesión en la rodilla en noviembre le dejó tres meses fuera y, cuando Víctor lo quiso recuperar a su regreso de la lesión, dándole 5 partidos seguidos en el once desde mediados de marzo el turco no respondió a lo esperado. Así, se decidió su salida, estuvo cerca del Ankaragücu turco y acabó en el Górnik Zabrze a finales de agosto de 2024 para que Zaragoza se ahorrara el 80% de la ficha, también con un esfuerzo del jugador en ello.

Bakis regresó el verano pasado tras su paso por el Górnik y se encontró con esa reducción salarial y el delantero intentó una salida durante toda esa ventana de fichajes, estando a un paso del Vanspor turco, ya que de hecho viajó a ese país para formalizar su incoporación a principios de septiembre, pero no hubo acuerdo con la entidad otomana y regresó. La salida de Gabi, que no contaba con él, le dio una oportunidad con la llegada de Sellés, para el que pasó a ser el tercer ariete por detrás de Soberón y Kodro.

Disputó con Sellés nueve partidos de Liga y dos de Copa del Rey, siendo solo titular en el duelo copero ante el Burgos y contando con hasta 258 minutos (dos goles, al Eibar y al Burgos en Liga, sus únicos como zaragocista) en esos meses que nadie habría pronosticado de no llegar el entrenador valenciano al banquillo.

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El segundo de Sellés, Toni Astorgano, conocía bien a Bakis del Andorra y el técnico, cuyo agente fue la persona que intermedió en el fichaje del punta en el verano de 2023, le dio espacio y se lo quitó a Bazdar, que tuvo que salir cedido al Jagiellonia, y a Dani Gómez, que solo empezó a jugar con regularidad cuando acabó el mercado invernal de fichajes. Sin embargo, la llegada de David Navarro le devolvió a Bakis al ostracismo. No ha jugado ni un minuto con el míster zaragozano y en los 6 últimos encuentros no ha entrado en la lista pese a las muchas bajas.