Un exzaragocista salva a su equipo del descenso y condena a su rival a jugar Europa League en Segunda División

Hay preciosas historias que no tienen finales felices. El Torreense ha vivido en menos de una semana un cúmulo de emociones. El conjunto de Torres Vedras ha pasado de irrumpir en la historia del fútbol portugués al ganar la Taça de Portugal al Sporting CP a no cumplir con su objetivo de la temporada en menos de una semana. Y es que el Casa Pia del ex del Real Zaragoza, Gaizka Larrazábal, ha logrado la permanencia en la máxima categoría del fútbol luso a costa del reciente campeón copero tras vencer por 2-0 en el partido de vuelta del 'playout' de descenso.

La euforia con la que llegaba el Torreense al partido de vuelta contra el Casa Pia tras haber empatado a cero en la ida en su feudo y haber dado la sorpresa de la temporada en toda Europa al coronarse campeón de Copa se frenó a los pocos minutos de juego. Los 'gansos' saltaron con mucha más intensidad al terreno de juego e hicieron mucho daño con las incursiones de Larra y Livramento. El brasileño mandó el balón al larguero antes de la media hora de partido y el primer gol del Casa Pia no tardó en llegar. Larra, el mejor del Casa Pia en los últimos tiempos, batía por debajo al portero rival y permitía dar un paso adelante a su equipo hacia la permanencia.

El Torreense, al que se le vio cansado tras ganar al Sporting CP en la prórroga el pasado domingo, no encontró la fórmula para superar una línea defensiva lisboeta liderada por un José Fonte, que jugaba su último partido como profesional a sus 42 años. Los de Luis Tralhão lo intentaron a balón parado con el excelso pie de Javi Vázquez y también con la movilidad de otro español como Javi Alfaro, pero no tuvieron puntería para poner la igualada. El Casa Pia cerró la eliminatoria a la contra con un gol de Ofori que les permite mantenerse en la máxima categoría del fútbol luso la próxima temporada.

Larra celebra su gol con el Casa Pia frente al Torreense / LIGA PORTUGAL

El exzaragocista Larra, del que no se guarda un gran recuerdo en la capital aragonesa a pesar de haber vestido la blanquilla durante dos temporadas, ha sido uno de los jugadores más destacados del campeonato portugués en toda la temporada. El vasco ha marcado ocho goles en total, cuatro de ellos muy importantes contra el Rio Ave y Vitória SC en las últimas dos jornadas, otro contra el FC Porto, que sirvió para acabar con la imbatibilidad de los dragões en Liga, y este último frente al Torreense en el playout.

Europa en Segunda División

Por su parte, el Torreense no ha podido cumplir su objetivo de regresar a la élite 34 años después. El conjunto de Torres Vedras como vencedor de la Copa tendrá que competir en Europa League en Segunda División, un hecho único en Europa la próxima temporada. Como su terreno de juego no cumple los requisitos de la UEFA para albergar partidos europeos, el Torreense ha tenido que inscribir el estadio del Algarve, a unos cuantos kilómetros de Torres Vedras, como su sede para los partidos de la antigua Copa de la UEFA.