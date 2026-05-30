Hasta 26 despedidas en el Real Zaragoza ante el Málaga, entre el césped y la grada

Dado que la plantilla será casi una hoja en blanco, en palabras del propio Lalo Arantegui, en la próxima temporada en Primera RFEF, la colección de despedidas, hasta 26 jugadores, en este partido frente al Málaga este domingo en el Real Zaragoza es más que considerable, empezando por el cuerpo técnico, donde David Navarro regresará a los despachos, en principio para ser jefe de Metodología en la cantera, y Néstor Pérez y Quique García, dos de sus ayudantes, se integran en la secretaría técnica del club para la que fueron fichados en marzo y a las órdenes del nuevo director deportivo.

Sobre el césped podrán despedirse Adrián Rodrígez, que vuelve al Alavés, del que llegó cedido, Kenan Kodro, que regresa al Feréncvaros tras su préstamo, lo mismo que Juan Larios hace con el Southampton, Nikola Cumic, al Rubin Kazan, y Paul Akouokou, de nula presencia ahora, al Lyon, mientras que Toni Moya, Willy Agada, Sinan Bakis, Carlos Pomares o Martín Aguirregabiria acaban contrato, lo mismo que Mawuli Mensah, que tenía dos años más de contrato en caso de permanencia no lograda y con el que ha habido dudas con su continuidad.

Los contratos de Aleksandar Radovanovic, Sebas Moyano, Keidi Bare o Dani Gómez se rescindirán tras el descenso a Primera RFEF y habrá que ver qué sucede con Dani Tasende.

Mientras, en la legión de lesionados y sancionados también hay un buen número de despedidas sin poder hacerlo en el campo. Raúl Guti, sancionado, acaba contrato a dos partidos de renovar, lo mismo que Jawad El Yamiq, llegado en enero, Mario Soberón y Pablo Insua. También finaliza la cesión de Rober González, el mejor refuerzo de enero, lastrado por una fascitis plantar, que llegó del NEC Nijmegen y la del meta Esteban Andrada del Monterrey, baja los últimos 5 partidos por su puñetazo a Pulido y al que aún le quedan 8 partidos que cumplir. Tachi en principio rescindirá, como seguro Valery Fernández y Paulino de la Fuente y habrá que ver lo que sucede con el capitán Francho Serrano.