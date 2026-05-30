El mensaje del entrenador del Málaga hacia el Real Zaragoza pidiendo cariño y respeto hacia el zaragocismo

Juanfran Funes, entrenador del Málaga, analizó el partido ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, donde solo la victoria garantiza a su equipo disputar el playoff de ascenso, y tuvo unas cariñosas palabras hacia el equipo zaragocista, descendido matemáticamente a Primera RFEF, a una realidad que el Málaga tuvo hace no mucho, cuando el entrenador del primer equipo estaba en el filial, en la temporada 23-24, en la tercera categoría, de la que volvió en un solo año, al subir en mayo de 2024 y ahora está rozando la posibilidad de retornar a Primera, de donde bajó en 2018.

“Va a ser un partido de alto riesgo, pero más por la gente nuestra que se va a desplazar. Van a permitir camisetas nuestras en su estadio. Son dos aficiones que se respetan, también con ese cariño hacia ellos, porque hace no mucho estábamos viviendo la situación de ellos. Va a ser importante sentir a nuestra gente. Como demostramos en Ceuta, con respeto y hermandad entre aficiones. Lo hemos hecho otras veces, aunque ahora son circunstancias distintas”, aseguró Funes antes del partido ante el Zaragoza, donde las previsiones hablan de unos 1.000 malaguistas en las gradas del Ibercaja Estadio, ya que bastantes seguidores han adquirido abonos de aficionados blanquillos, unos 300 según algunas previsiones, y además otros han comprado entradas por la venta on-line.

Hay que recordar que el partido ha sido declarado por la Comisión Antiviolencia de alto riesgo el partido, medida adoptada tras analizar los informes de seguridad sobre los antecedentes de los partidos y las previsiones de desplazamiento de las aficiones. Funes no va a reservar a ningún jugador por la importancia del duelo, a pesar de la lesión que se produjo el central Diego Murillo en el pasado encuentro, lo que le ha impedido entrenar durante buena parte de la semana, aunque estará en el once inicial, lo mismo que los apercibidos de sanción, el defensa Carlos Puga y los extremos Joaquín Muñoz y David Larrubia. Lo previsible es que repita once en un equipo donde son baja por lesión Álex Pastor, Luismi, Juanpe y Dorrio.

Noticias relacionadas

“El Zaragoza ha vivido un año duro y en esas situaciones deseas que termine, pero ya sabes que terminas y quieres que lo haga de la mejor manera. Seguro que van a intentar hacerlo de la forma mas digna posible", dijo Funs, que solo contempla la opción de vencer y amarrar así seguro la promoción sin esperar a no hacerlo y tener que mirar a otros marcadores, ya que el Málaga es cuarto con 70 puntos: "Hay que ganar, detrás de eso no hay mucho más. La temporada ha sido muy ilusionante. La cantidad de momentos que se han tenido que superar para estar hasta aquí. El trayecto, no sé si mas o menos dificultad, ha sido apasionante y disfrutón. Para jugar un playoff, hemos hecho un camino disfrutón y eso no nos lo quita nadie. Ojalá el camino sea un poco más largo”, seguía Funes.