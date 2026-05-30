Los cinco jugadores con pasado en el Real Zaragoza que estarán en el Mundial 2026

No es un verano cualquiera para los amantes del fútbol. Ya quedan menos de dos semanas para el inicio del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Más de cuarenta días donde el universo fútbol tendrá puesto el foco en el continente americano. Este año, como novedad, el número de selecciones aumenta con respecto al Mundial de Qatar que tuvo lugar en 2022. 48 combinados nacionales intentarán llegar a la final de Nueva York con el objetivo de evitar que Argentina, último país ganador, revalide el título.

En contexto Real Zaragoza, Samed Bazdar es el único futbolista de la actual plantilla que disputará este Mundial. El jugador, que se marchó cedido en enero al Jagiellonia de Polonia, se clasificó con la selección de Bosnia y Herzegovina tras eliminar a Italia en la repesca. La selección bosnia está encuadrada en el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza. Si repasamos el resto de selecciones, hasta cinco jugadores con pasado zaragocista jugarán la próxima Copa del Mundo.

Desde España hasta Panamá

España y Argentina, dos de las selecciones que parten como favoritas para estar en la final del 19 de julio en New York, cuentan en sus filas con exjugadores del Real Zaragoza. Luis de la Fuente dio el lunes la lista de 26 futbolistas que buscarán la segunda estrella para La Roja. El entrenador no dudó en volver a contar con Borja Iglesias, que disputará su primer Mundial. El delantero, que viene de anotar 14 goles en liga con el Celta de Vigo, no parte con la vitola de titular, aunque, por condiciones, es un ariete diferente al resto.

La vigente campeona del Mundial 2022 de Qatar cuenta en sus filas con Giuliano Simeone. Tras salir cedido a Real Zaragoza en 2022/23 y al Alavés un año después, el hijo del Cholo es un fijo en los esquemas del Atlético de Madrid. El 'cholito' suma más de cien partidos en las últimas dos campañas con el equipo rojiblanco, partiendo desde el franco derecho del ataque. La selección dirigida por Scaloni se jugará el pase a la siguiente ronda en el grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Giuliano tuvo un gesto en redes sociales con el Real Zaragoza al compartir una foto con Francho Serrano tras el descenso del club a Primera RFEF.

Uno de los delanteros con mejores cifras y que más echa de menos la afición del Real Zaragoza también se apunta al Mundial 2026. El seleccionador de Colombia ha citado a Luis Suárez tras un gran año en Portugal donde ha anotado 30 goles en su primer año. El cafetero tratará de ayudar a su selección con sus goles y pasar la fase del grupo K donde se enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el Congo.

Otro de los jugadores con pasado blanquillo es Yassin Bono, portero y capitán de Marruecos. Actualmente, en el Al-Hilal de Arabia Saudí, el marroquí se postula como portero titular por segundo mundial consecutivo. En Qatar, Bono fue clave en la victoria contra España en la tanda de penaltis. El combinado del norte de África se enmarca en el grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia. El seleccionador de Marruecos ha dejado fuera de la convocatoria a Jawad El Yamiq que sí que fue a la Copa de África, en la que jugó como suplente de hecho en la final que perdió su selección ante Senegal, aunque el asunto está judicializado, ya que la Federación Africana le dio el triunfo a Marruecos por abandono de su rival.

César Yanis controla un balón en el partido ante el Burgos en Copa del Rey. / JAIME GALINDO

Una de las apuestas más exóticas del Real Zaragoza en Segunda División también se apunta al Mundial 2026. Miguel Torrecilla firmó para la temporada 2021/22 a César Yanis. El extremo es uno de los nombres que conforman la convocatoria oficial de Panamá. La selección panameña se encuadra en el grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia. Si miramos a los banquillos, Javier Aguirre es el único seleccionador que ha sentado en el banquillo de La Romareda.