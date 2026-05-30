La vida más allá del fútbol de Ibai Gómez, nuevo entrenador del Real Zaragoza: estudiante de FP y socio de restaurantes con Marcos Llorente

Ibai Gómez ha sido el elegido por la dirección deportiva para ser el entrenador del Real Zaragoza la próxima temporada con el difícil desafío de ascender a Segunda División tras confirmarse el terrible descenso al fútbol no profesional. A pesar de su juventud, el exfutbolista vasco de solamente 36 años cuenta con bastante experiencia en los banquillos dirigiendo al Andorra, Arenas de Getxo, selección olímpica de la República Dominicana siendo considerado por muchos uno de los entrenadores con más futuro del fútbol español.

Todavía es pronto para dilucidar cuál será el estilo de juego y la metodología de trabajo que Ibai Gómez va a intentar imponer en el Real Zaragoza la próxima temporada en Primera RFEF. El ex del Athletic Club, Alavés y Deportivo de la Coruña comenzó a trabajar en su nuevo proyecto, sin duda el más exigente de su prometedora carrera en los banquillos, en la Ciudad Deportiva el pasado martes con su cuerpo técnico.

Aunque cualquier aficionado al fútbol español conoce la trayectoria dentro de los terrenos de juego de Ibai Gómez, muchos zaragocistas desconocen la intensa actividad empresarial, personal e incluso educativa del bilbaíno. El vasco lleva el deporte en la sangre ya que su padre Mitxelo es toda una referencia del fútbol vizcaíno y del Santuntxu donde el extremo estuvo entrenando a categorías inferiores desde que tenía 13 años.

Ibai Gómez durante su etapa como seleccionador olímpico de República Dominicana / EFE

Con el paso del tiempo, Ibai Gómez decidió también formarse en el ámbito del deporte y cuando llegó al Athletic Club en 2010 acababa de graduarse como Técnico en Actividades Físicas y Animación Deportiva, más conocido popularmente como TAFAD. Se trata de una Formación Profesional de grado superior de dos años que era accesible después de Bachillerato o Grado Medio.

"Se trata de una titulación que da a sus estudiantes una formación completa en cuanto a planificación, organización, animación de actividades físicas deportivas, ocio y tiempo libre. Este programa está enfocado para apasionados del deporte que deseen dedicarse profesionalmente a este sector", se puede leer acerca de TAFAD en la descripción de la Universidad Europea. Sin embargo, la FP que estudió Ibai Gómez desapareció tras una actualización del plan de estudios y ahora se divide en dos nuevas titulaciones: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.

Una amistad que dio paso a una empresa de éxito

Una amistad en el fútbol le sirvió para entrar en el mundo de la hostelería. Ibai Gómez conoció a un jovencísimo Marcos Llorente en el Alavés y le cambió la vida. "Muchas veces pensamos que por ser mayores no se puede aprender de los jóvenes, y yo aprendí de él y de su familia, sobre el estilo de vida y he ido evolucionando dentro de esa mentalidad cada segundo. Para mi siguen siendo un ejemplo y estoy muy agradecido a la vida por haberme cruzado con ellos", explicó el propio Ibai a Panenka sobre su relación con Marcos Llorente. Los dos también lanzaron el café Irreverentes.

Ibai Gómez celebra un gol con el Alavés / EFE

La pareja, que ha compartido con todo el mundo sus rutinas alimentarias, se ha consolidado como empresarios de éxito gracias a su restaurante 'Naked & Sated'. Un proyecto 'healthy' nacido en 2019 que se ha ido expandiendo por muchas ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia alcanzando un total de nueve locales en toda España. Los restaurantes, bajo la batuta del chef Roberto Bosquet y la mano en los negocios de Marino Cid, se hicieron famosos por apostar por una alimentación sana. Al grupo empresarial no tardaron en unirse otros exfutbolistas como Deulofeu o Bojan.

Influencer de estilo de vida saludable

Ibai Gómez ha defendido públicamente la polémica rutina de vida de Marcos Llorente e incluso ha decidido poner en práctica algunas cosas como llevar gafas con cristales amarillos o rojos por la luz artificial o hacer ayuno antes de practicar deporte. Durante bastante tiempo, el nuevo entrenador del Real Zaragoza compartió en sus redes sociales su experiencia personal de cómo cambió su vida hacia un estilo mucho más saludable.

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La vida privada de Ibai Gómez también es muy conocida entre los amantes de la prensa del corazón gracias a su mujer Ingrid Betancor con quien tiene tres hijos. La periodista e influencer canaria participó incluso en la última edición de Superviviventes. La concursante protagonizó uno de los momentos más emotivos al recibir una llamada de su marido para darle fuerzas durante el reality. "Eres un ejemplo y estamos todos súper orgullosos", apoyó el exfutbolista a su mujer que pasaba por momentos complicados en Honduras.