Manu Guill, director deportivo del Tenerife: "Hay que ver el descenso a Primera RFEF como una oportunidad de poder sanear y montar una estructura potente en el Real Zaragoza"

El Real Zaragoza acaba de bajar a Primera RFEF, categoría de la que ha ascendido el Tenerife en una sola temporada tras descender hace justo un año. ¿Qué se le puede decir al zaragocismo? ¿Qué mundo le espera?

Creo que hay que ver el descenso como una oportunidad de poder sanear y limpiar el club, en este caso el Real Zaragoza, de poder montar una estructura potente a nivel deportivo e institucional para volver al fútbol profesional en las mejores condiciones, que sean de fortaleza y no de debilidad como venía estando el Zaragoza en las últimas temporadas. Para mí es fundamental que la afición desde el minuto uno, como hizo en Tenerife, se ponga la camiseta de Primera RFEF, igual que el consejo de administración, la plantilla, el cuerpo técnico y en general el club. Eso implica que todo el mundo tiene que ir de la mano y saber dónde está. Es difícil de digerir esa salida del fútbol profesional, pero es la realidad y esa capacidad de adaptación va a ser la clave.

Campos peores, una realidad distinta en lo futbolístico, escenarios impropios... Hay muchas cosas a las que adaptarse.

El primer partido fuera de casa que juegue el Zaragoza va a ser una bofetada de realidad impresionante, de darse cuenta de todo. Hay una diferencia abismal en muchos niveles, no futbolístico, porque estamos hablando de una categoría muy competitiva sobre el césped, pero sí en cuanto a infraestructuras, en lo mediático, en los campos... Se nota mucho la diferencia, muchísimo.

"La clave es cómo va a gestionar esa presión a todos los niveles, desde en la propia institución, pero también en los medios de comunicación y sobre todo en la afición. Durante la temporada habrá momentos difíciles, rachas más negativas y según cómo se sepa manejar va a depender mucho el éxito de la temporada. Aquí en Tenerife logramos que todo el mundo se uniera"

El Tenerife el curso pasado con un presupuesto alto y por historia pasa a ser favorito para subir. Eso también le va a suceder al Zaragoza, hasta en mayor medida. Implica todo eso presión...

Esa presión se nota más en clubs históricos en Primera RFEF, para equipos como el Tenerife y ahora el Zaragoza, y es algo inherente, que va a vivir con total seguridad. La clave es cómo va a gestionar esa presión a todos los niveles, desde en la propia institución, pero también en los medios de comunicación y sobre todo en la afición. Durante la temporada habrá momentos difíciles, rachas más negativas y según cómo se sepa manejar va a depender mucho el éxito de la temporada. Aquí en Tenerife logramos que todo el mundo se uniera y eso nos hizo tener una temporada entre comillas tranquila con un ascenso que sellamos pronto, quedando varias jornadas, haciendo las cosas muy bien en lo deportivo para que ese objetivo insisto se lograra con cierta tranquilidad.

"Mi situación fue parecida a la de Lalo, ya que yo llegué en abril al Tenerife. Él ya conocía la casa y ha llegado en un buen momento para adelantar trabajo, algo que ha hecho para que la planificación deportiva pueda ser más eficiente, eso para mí es muy importante"

Llega a la dirección deportiva hace un año, antes de consumarse el descenso y ¿qué prima para configurar la plantilla en Primera RFEF?

Mi situación fue muy similar a la de Lalo Arantegui en el Zaragoza, llegué en abril con el equipo ya prácticamente descendido y eso me permitió tener un conocimiento de todo desde dentro para una vez que se bajó poder tomar decisiones que los resultados han dicho que fueron acertadas. Lalo ya conocía la casa y ha llegado en un buen momento para adelantar trabajo, algo que ha hecho para que la planificación deportiva pueda ser más eficiente. Eso para mí es muy importante.

¿Qué primó en el Tenerife en los fichajes, en la confección de la plantilla? ¿Jugadores veteranos que conocieran el terreno, otros que no les importara regresar a Primera RFEF, como Enric Gallego, futbolistas jóvenes....?

Lo que hicimos fue conservar una parte del grupo que estaba implicada y comprometida con el club, que a nivel deportivo sabíamos que nos podían dar cosas. No empezamos pues de cero, conservamos esa porción y después trajimos los mejores jugadores en nuestra opinión de la categoría o algunos futbolistas que ya lo conocían y venían de otra superior, como Nacho Gil, Dani Martín, Marc Mateu, Jesús de Miguel... y los acompañamos con la cantera y con jóvenes talentos que tuvieran proyección. Nuestra plantilla ha sido esa mezcla, uniendo veteranía y juventud que nos diera esa fuerza, ilusion y ganas para combinar con la experiencia y el bagaje de los otros. La verdad es que esa combinación ha sido perfecta.

"No hay que obsesionarse con eso, pero tampoco hay que autoengañarse. El objetivo solo es uno, quedar campeones. Un Zaragoza no puede ir de humilde, de tapado, es la realidad y hay que decirla desde el minuto uno"

Solo sube directo el campeón de cada grupo y después los playoffs son tortuosos. El objetivo es mirar al primer puesto, claro.

No hay que obsesionarse con eso, pero tampoco hay que autoengañarse. El objetivo solo es uno, quedar campeones. Un Zaragoza no puede ir de humilde, de tapado, es la realidad y hay que decirla desde el minuto uno. Nosotros en Tenerife, desde mi presentación dijimos que ese, subir como primeros, era el único objetivo y fuimos a por él. Dijimos que en mayo íbamos a estar en Segunda y así sucedió.

Ha sido su segundo ascenso de Primera RFEF a la categoría de plata como director deportivo de un club, ya que con el Eldense logró otro. ¿Tiene un manual para esa conquista?

No, qué va (sonríe). Es verdad que las dos veces que he estado en Primera RFEF he logrado subir en el primer año, pero no hay ningún maual. Sí hay unas claves, el trabajo, la coherencia, conocer el mercado y meterle muchas horas para poder equivocarte lo menos posible. No entiendo otra fórmula.

"He sentido lo del Zaragoza con con mucha pena, es la primera sensación al ver como un club de la historia y la categoría, de la afición que tiene, pues acabe en primera RFEF tras estar en las últimas temporadas siempre al borde del abismo y al final se ha consumado. No me cabe duda de que el Zaragoza, que es un grande del fútbol español, volverá y sobre todo lo hará más fuerte"

¿Como ha visto esta temporada y desde fuera la caída del Zaragoza? ¿Presentía que el desenlace solo podía ser el descenso que ha llegado o pensaba que el equipo temía algo más y podía salvarse?

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Lo he sentido primero con mucha pena, es la primera sensación al ver como un club de la historia y la categoría, de la afición que tiene, pues acabe en Primera RFEF tras estar en las últimas temporadas siempre al borde de un abismo que al final se ha consumado. No ha sido solo de este año lo que ha sucedido, ya se veía dibujando, pero no me cabe duda de que el Zaragoza, que es un grande del fútbol español, volverá y sobre todo lo hará más fuerte. Ahora es el momento de ver quién está realmente en las duras. Esto le ha pasado a otras instuciones, como nosotros, el Málaga, el Deportivo, el Racing y ha propiciado ese resurgimiento de la entidad. Espero y deseo que esto se produzca en el Zaragoza, sabiendo además que está en muy buenas manos porque Lalo es un profesional contrastado, que conoce el mercado y sé con seguridad que lo va a hacer muy bien.