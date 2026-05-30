El Real Zaragoza comunica a Pau Sans que lo considera fundamental en el proyecto

El Real Zaragoza ya ha comunicado a Pau Sans que cuenta con él como parte importante del proyecto para Primera RFEF y que ahora mismo no contempla su salida, porque la idea es que el jugador, que ha finalizado su cesión en el KS Cracovia, sea uno de los componentes de la plantilla. Con contrato hasta 2029, el delantero tiene unas cifras asumibles en su contrato, estaría en el entorno a los 150.000 euros incentivos al margen, y se considera que con su calidad y nivel futbolístico puede ser una de las referencias en ataque del equipo de Ibai Gómez en la categoría de bronce del fútbol español.

Con todo, su salida no se puede descartar a lo largo del verano, porque pueden llegar ofertas de clubs de Segunda, ya que las tuvo en enero, o del extranjero, pero ahora mismo lo más factible es que se quede en el Zaragoza tras una cesión en la Ekastraklasa en la que ha jugado muchos minutos.

El aragonés, cuyo rendimiento en el Cracovia ha sido más bajo del esperado, se marchó en enero a préstamo tras no entrar en los planes de Rubén Sellés, que también descartó a Bazdar. El delantero, tras una buena irrupción, no ha destacado y apenas ha logrado marcar un tanto en 14 partidos (11 de titular) y fue nada más aterrizar en los 860 minutos que ha disputado, alternando partidos como segunda referencia y otros pegado a la banda. El Cracovia tenía hasta el día 31 para comunicar si asumía el millón de euros por el 80% del pase del jugador, pero el martes ya lo anunció que Pau no iba a seguir.

Pau Sans, de 21 años y que dio sus primeros pasos en el Amistad y llegó a la Ciudad Deportiva en infantiles, renovó su contrato como firme apuesta del club en octubre de 2024, firmando hasta 2029, después de debutar en 2023 con Escribá y hacerse importante con Víctor Fernández. Este curso lo empezó alternando titularidad y banquillo con Gabi, mientras que con Sellés jugó en los tres primeros duelos con el valenciano, pero después empezó a perder el sitio y dejó de tener minutos para marcharse en enero.

Bazdar y Liso, las salidas

De Polonia, en concreto del Jagiellonia, regresa Bazdar, también como contrato hasta 2029, al no ejecutar el club polaco la opción por dos millones y el 80% del pase. La continuidad del serbio, ya concentrado con su selección de Bosnia para el Mundial, también está contemplada por el club, pero es mucho más complicada por el mayor caché salarial (unos 300.000 euros) de Bazdar y su escaparate, por lo que todo apunta a que saldrá seguro en verano, aunque se espera que la cita mundialista sirva para subir su valor.

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Con Liso y tal y como adelantó este diario, el Getafe quiere negociar su opción de compra bajando la cifra (3 millones) o más probablemente incrementando el porcentaje fijado en la ejecución de la misma (50%) pero por ahora no hay acuerdo. Si hay pacto, Liso firmará contrato con el Getafe hasta 2030. Si no lo alcanzan ambos clubs, el extremo volverá al Zaragoza, con el que tiene contrato hasta 2029 y unas cifras similares a las de Pau Sans (unos 150.000 euros más objetivos), pero en ningún caso se quedará porque van a llegar ofertas de clubs italianos (Genoa), holandeses, ingleses o griegos (Olympiacos).