Rubén Díez confirma su fichaje por el Real Zaragoza: "Volver a casa siempre es muy especial, no hubo ningún tipo de duda"

Rubén Díez confirmó, tras el final de la temporada en el Ceuta, con el partido de este sábado contra el Albacete, que ya tiene cerrada y rubricada su llegada al Real Zaragoza, la que fue su casa y que supone volver a su ciudad para jugar en el equipo de su vida, donde no llegó a debutar en partido oficial y ahora, en Primera RFEF, sí lo podrá hacer. Firma contrato por dos años, con un salario que ronda los 150.000 euros en este primer curso.

"Volver a mi casa siempre es muy especial. Siempre he tenido muchísimas ganas de jugar ahí, con mi familia y amigos. Independientemente de la categoría, es totalmente especial jugar en el Real Zaragoza. Me he criado viendo partidazos en La Romareda, no hubo ningún tipo de duda", aseguró el zaragozano, delantero en sus inicios, pero que ha retrasado su posición en el Ceuta, donde ha jugado en la medular y participando en la elaboración del juego. El futbolista tenía una oferta para renovar en el Ceuta y varios clubs interesados para seguir en Segunda, pero aceptó la idea zaragocista.

"Más allá de haber estado ese año en el Aragón, el hecho de haber mamado zaragocismo desde pequeño y durante toda mi vida es muy importante. Todos mis amigos son abonados, están siempre en La Romareda, este año en el Ibercaja, yo fui socio durante varios años cuando era más pequeño, tuve la suerte de ver la última Copa del Rey que se ganó, en Montjuïc, y también estuve en la final en el Bernabéu que perdimos con el Espanyol. Soy seguidor del Zaragoza", dijo en una entrevista a este diario antes del partido del Ceuta en el Ibercaja Estadio el 18 de abril. En ese fin de semana se cerró precisamente su fichaje. Jamelli ha jugado en 29 partidos en este curso, con cinco goles y dos asistencias, aunque estuvo dos meses de baja por una lesión de tobillo, pero estando disponible era más que fijo para José Juan Romero.

Rubén Díez, que jugó en el Deportivo Aragón en la 15-16 y que hasta disputó un amistoso de las peñas en el verano de 2015 con el primer equipo, también pasó en su carrera por el Valdefierro, el Almudévar, el Ebro o el Tarazona. A los 25 años, y tras acabar la temporada con los turiasonenses, Díez estuvo a punto de tirar la toalla. Entonces, el Teruel llamó a su puerta y desde ese momento su carrera despegó.

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Su buen hacer hizo que el Castellón se hiciera con sus servicios y con los de la comunidad valenciana logró el ascenso a Segunda, donde tuvo la oportunidad de debutar en 2020 en un año en el que marcó 7 goles y le consagró. El Tenerife pagó 250.000 euros por él tras el descenso albinegro, pero no tuvo suerte en la isla, para pasar después en Primera RFEF por el Deportivo, el Ibiza y el Ceuta, a donde llegó en 2024 para ser un referente del equipo ceutí estos dos cursos, con un ascenso a Segunda la temporada pasada y la holgada permanencia en la actual.