Tasende también tiene como Francho cláusula de cesión en caso de descenso

Dani Tasende, que llegó al Real Zaragoza en 2024 con un acuerdo de traspaso a coste cero con el Villarreal en el que el club levantino se guardó un porcentaje de su pase, la mitad en concreto, y tiene una opción de recompra, firmó un contrato por cuatro temporadas, de las que le quedan dos y en su vínculo como zaragocista no figura una ruptura del mismo por descenso, como pasa en la mayoría de los casos de futbolistas que no acaban este junio, y sí hay una cláusula que el jugador debe ser cedido a un equipo de superior categoría en caso de descenso a Primera RFEF. Esa misma cláusula ya se conocía que tiene Francho Serrano, que renovó el año pasado hasta 2030, con unos emolumentos que son inasumibles para la entidad en la nueva realidad.

El club deberá negociar pues con ambos futbolistas, aunque de las dos la más probable es la continuidad de Francho, que exigirá un esfuerzo por ambas partes. Eso sí, en el caso de que se llegue a un acuerdo saldrá cedido a un equipo de superior categoría, de Primera o Segunda en España, mientras que si es del extranjero se suele aplicar el coeficiente FIFA en la Liga a la que vaya. La idea es que en el destino se le respete el salario y regrese una temporada después en caso de que el Zaragoza recupere su categoría.

Francho Serrano, ahora lesionado, en un entrenamiento. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El caso de Tasende es más peliagudo y de difícil acuerdo, por lo que el lateral gallego apunta a salir a préstamo porque una desvinculación con el pago del contrato o de una parte de él dada la realidad económica del club y los emolumentos del futbolista parece mucho más lejana. Tasende, de 25 años y con mucha proyección, no ha confirmado en el Zaragoza todas las expectativas que apuntó en el Villarreal B y que llevaron a Juan Carlos Cordero a su fichaje cuando estaba a un paso de irse al Tenerife. El futbolista ha jugado con el Zaragoza en 66 partidos oficiales, 42 de ellos de titular, con dos goles, aunque en esta última época y con la llegada de Juan Larios en enero cedido por el Southampton ha tenido mucho menos protagonismo en el once de inicio que en el año y medio anterior.

Liso y Bazdar apuntan a un traspaso, en el caso del extremo si no hay acuerdo en la negociación de la opción de compra con el Getafe, y Kosa saldría de nuevo cedido o hasta rescindido, ya que sus emolumentos son bajos

Hay otros futbolistas a los que el contrato tras el descenso no se les rompe. Bazdar y Liso, que regresan de sus cesiones del Jagiellonia y el Getafe, apuntan a salir traspasados, en el caso del canterano al club getafeño si hay acuerdo en la negociación de la opción (3 millones por el 50% del pase), aunque si no tiene intereses de clubs europeos, en Grecia, Países Bajos, Italia o Inglaterra. Y con Bazdar a la espera de recuperar la inversión, al menos una parte, en su fichaje (3 millones al Partizan) con el escaparate del Mundial con Bosnia. En ambos casos, la prioridad es una venta, pero no se descarta una cesión con opción de compra.

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Los otros casos

Mientras, a Pau Sans ya se le ha comunicado que se cuenta con él tras su retorno del Cracovia, donde ha estado cedido, aunque no se pueda descartar una salida confirme avance el verano, y con Sebastian Kosa, que regresa del Kosice, se puede intentar otro préstamo o una rescisión de los dos años que le quedan, ya que su salario es bajo, en torno al mínimo de la categoría en Segunda. Cuenca, hasta 2027 con un año opcional para el club, Juan Sebastián, hasta 2027, además de los recién renovados Pinilla, Terrer y Barrachina seguirán, si bien el central por ejemplo es posible que salga cedido, y Álex Gomes saldrá traspasado tras no llegar a un acuerdo para renovar. Con Saidu la idea apunta también a una cesión y en menor medida a una venta.