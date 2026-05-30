Último entrenamiento de la temporada y Navarro puede repetir once en la intrascendente despedida del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha completado en el Ibercaja Estadio el último entrenamiento de la nefasta actual temporada, una sesión marcada por el fuerte calor y en la que David Navarro ha vuelto a contar en el trabajo con los jugadores que empezaron la semana con molestias, con Keidi Bare, con dolor en el sóleo, Cuenca, en el gemelo, Aguirregabiria, en la rodilla en la que sufrió hace unas semanas un leve esguince, y Radovanovic, en el isquio. Los cuatro, que han completado el trabajo desde el jueves con sus compañeros, están en disposicion de jugar este domingo (18.30 horas) en el Ibercaja Estadio en el último partido de la temporada, ante el Málaga, y en la despedida del fútbol profesional para el Real Zaragoza.

No apuntan a titulares los cuatro, pero sí Cuenca, Radovanovic y Keidi Bare, ya que el once de inicio bien podría ser el mismo que ante Las Palmas, donde el equipo dio una buena imagen pese a consumar el descenso con el empate final. Así, Adrián, que aún no conoce el triunfo en la portería zaragocista; Juan Sebastián, Radovanovic, Saidu, Larios; Keidi Bare, Toni Moya; Cuenca, Cumic, Kodro y Dani Gómez bien podría ser el equipo que despidiera de inicio al Zaragoza de Segunda División y que tanto cambiará la próxima temporada en Primera RFEF.

Diez bajas zaragocistas

No estarán en el choque ante el Málaga, que pone en juego su billete de playoff, los sancionados Andrada y Guti, este último por acumulación de amonestaciones, y los lesionados Francho, Rober, Soberón, Insua, El Yamiq, Tachi, Valery, además de Paulino, sin ficha desde enero. Del Deportivo Aragón estuvieron en la sesión de este sábado los metas Calavia y Manuel Obón y los jugadores Tobajas, Barrachina y Lucas Terrer. Navarro dará la lista al mediodía de este domingo.

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El Zaragoza, tras este último entrenamiento, ya no volverá a ejercitarse en esta temporada, ya que el partido ante el Málaga supone el epílogo liguero para un equipo que ha dado con sus huesos en Primera RFEF.