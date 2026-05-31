La afición del Málaga, en la plaza del Pilar: "Volveréis a rugir. Fuerza, Zaragoza"

El Málaga sabe muy bien el sufrimiento que del Real Zaragoza, ya que descendió a Primera RFEF y casi no sube de no ser por un gol en el descuento frente al Nástic de Tarragona en la promoción, aunque ahora puede vivir el regreso a Primera como otros históricos como el Racing de Santander o el Deportivo de La Coruña.

Hay mucho hermanamiento entre ambas aficiones, incluso abonados blanquillos han ayudado a los seguidores boquerones a conseguir entradas o directamente les han cedido el abono, tanto es así que se espera a al menos mil aficionados del Málaga en el Ibercaja Estadio.

Y los seguidores andaluces han mostrado su apoyo al Real Zaragoza en estos duros momentos con un precioso detalle que ha sido muy aplaudido por los aficionados blanquillos.

En plena plaza del Pilar, frente a la basílica, un nutrido grupo se ha fotografiado con una pancarta que decía "Volveréis a rugir. Fuerza, Zaragoza".

La foto la ha compartido la Peña Malaguista Benamiel, que ha estado muy activa estos días al pedir primero comprar abonos a los zaragocistas de cara a este partido y pidiendo después disculpas por si alguien se había sentido ofendido.

Noticias relacionadas

Por cierto, en este clima de hermanamiento, el partido fue declarado de alto riesgo, por lo que hay más presencia policial y está prohibida la venta de entradas en taquilla, aunque eso no impedirá que haya al menos mil malaguistas en la grada, si no son más.