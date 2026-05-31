David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "Hoy era no hacer el ridículo"

No quiso extenderse en el parámetro deportivo un David Navarro que, tras la derrota ante el Málaga en el Ibercaja Estadio, admitió como ya advirtió en la previa que la máxima aspiración del Real Zaragoza para este final de Liga debía ser defender el honor del escudo: «Cualquier valoración deportiva sobra y será negativa. Hoy era no hacer el ridículo. Más o menos se ha logrado», aseguró.

El entrenador del conjunto blanquillo valoró el choque como un resumen del curso, sobre todo, en cuanto a efectividad: «No sé cómo calificarlo. El partido ha sido reflejo de la temporada. Hemos hecho alguna cosa bien, pero no hemos conseguido sacar remates a portería». Además, consideró que, pese a la derrota, el Zaragoza no le perdió la cara a un encuentro que para él era intrascendente haciendo cosas muy similares a otros choques: «Ha habido veces que se ha terminado con un empate; otros, goleadas en contra. Hoy el equipo ha estado más o menos en pie», analizó.

El técnico reconoció que la preparación del enfrentamiento ante el Málaga, con los aragoneses ya descendidos, fue complicada: «Ha sido una semana muy difícil y un partido también difícil contra un rival que venía de varias goleadas».

David Navarro da indicaciones durante la pausa de hidratación en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

Todo ello, sumado a los problemas físicos que han machacado al Real Zaragoza durante las últimas semanas. Una cuestión por la que no quiere culpar a los jugadores, aunque reconoce que ha mermado a la plantilla: «Dejar tirado es un poco... Si hay una lesión, hay una lesión». Un problema del que, recuerda, ya alertó: «Si tiramos de hemeroteca, a mi llegada dije que era imprescindible que eso no sucediera. Era importante tener una pareja de centrales fija, mínimo durante los partidos. Se ha dado dos veces y casualmente ganamos las dos», recordó.

Si tiramos de hemeroteca, a mi llegada dije que era imprescindible que eso no sucediera. Era importante tener una pareja de centrales fija, mínimo durante los partidos. Se ha dado dos veces y casualmente ganamos las dos David Navarro — Entrenador del Real Zaragoza

Para Navarro el cúmulo de lesiones ha sido parte importante del fracaso del equipo en «una temporada en la que salen mal muchas cosas». Una situación agravada por la coincidencia de las bajas en las posiciones menos cubiertas. «El infortunio viene en que si se te lesionan los centrales el problema se agrava». Durante el propio duelo ante el Málaga volvió a pasar: una lesión de Rado obligó a entrar a Pomares antes del descanso dificultando hacer las correcciones que tenía previstas. «¿Cómo vamos a empezar la segunda parte con 4 cambios hechos?», dijo.

David Navarro, junto al cuarto árbitro, antes de la entrada del Tasende y Pinilla. / Jaime Galindo

Tampoco estuvo conforme con el criterio arbitral en algunos aspectos: «No entro a valorar si es penalti o no, porque no lo he visto repetido. He visto la cámara del VAR. Con los que no nos han pitado, pitar eso…». Asimismo, cree que el descuento fue excesivo: «Lo de dar 5 de añadido, es de sentido común. No hay partido». Algo por lo que invita a reflexionar los que elaboran las normas: «Ellos tienen que hacer cumplir el reglamento. A lo mejor los que hacen las directrices tienen que poner sentido común. Es cuestión de darle una vuelta».

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Por último, no quiso hacer excesivas valoraciones de la comunión entre aficiones rivales: «Fiesta es para el Málaga, para nosotros es un desastre de temporada, nada es bonito. El castigo ha sido duro desde que ha pitado el colegiado».