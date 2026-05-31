Juan Sebastián y Adrián no desertan en el último baile: las puntuaciones del Real Zaragoza-Málaga
El lateral y los dos porteros se dignan a firmar en el epitafio
EL MEJOR
Juan Sebastián
Noble |6| De lo poco salvable. Buen marcaje a Joaquín. Decente.
Adrián | 6 |
Castigado. Todo bien salvo el despeja al centro en el primer gol. Evitó más.
Saidu | 1 |
Reincidente. Otra entrada a destiempo, otro penalti, otro gol. Se quedó por el camino.
Radovanovic | 3 |
Lesionado. Como casi siempre, se marchó lesionado. Lo habitual.
Larios | 0 |
Desastroso. Blando, frágil, errático, vulnerable, inofensivo. Nefasto.
Moya | 2 |
Escondido. Pasa por los partidos de puntillas y sin hacer ruido. Casi invisible.
Keidi Bare |3 |
Inservible. Quiere, pero no puede. Muy limitado. No le da. Y punto.
Cuenca |4 |
Honrado. Le da para lo que le da, pero siempre se entrega y vacía. No como otros.
Cumic | 1 |
Desquiciante. Un bulto sospechoso. Ni encara ni reta. Solo bracea.
Dani Gómez | 1 |
Abroncado. Más en el suelo que de pie, más protestando que jugando. Silbado.
Kodro |1|
Lejano. Nada de nada. Lejos de todo y sin presencia ofensiva. Un desastre.
Pomares |4|. Intrascendente.
Obón |5|. Honesto.
Pinilla |3|. Nervioso.
Tasende |4|. Voluntarioso.
Terrer |4|. Trabajador.
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