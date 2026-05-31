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Juan Sebastián y Adrián no desertan en el último baile: las puntuaciones del Real Zaragoza-Málaga

El lateral y los dos porteros se dignan a firmar en el epitafio

Juan Sebastián, en el centro, junto a Toni Moya y Saidu al final del encuentro.

Juan Sebastián, en el centro, junto a Toni Moya y Saidu al final del encuentro. / Jaime Galindo

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Juan Sebastián

Noble |6| De lo poco salvable. Buen marcaje a Joaquín. Decente.

Adrián | 6 |

Castigado. Todo bien salvo el despeja al centro en el primer gol. Evitó más.

Saidu | 1 |

Reincidente. Otra entrada a destiempo, otro penalti, otro gol. Se quedó por el camino.

Radovanovic | 3 |

Lesionado. Como casi siempre, se marchó lesionado. Lo habitual.

Larios | 0 |

Desastroso. Blando, frágil, errático, vulnerable, inofensivo. Nefasto.

Moya | 2 |

Escondido. Pasa por los partidos de puntillas y sin hacer ruido. Casi invisible.

Keidi Bare |3 |

Inservible. Quiere, pero no puede. Muy limitado. No le da. Y punto.

Cuenca |4 |

Honrado. Le da para lo que le da, pero siempre se entrega y vacía. No como otros.

Cumic | 1 |

Desquiciante. Un bulto sospechoso. Ni encara ni reta. Solo bracea.

Dani Gómez | 1 |

Abroncado. Más en el suelo que de pie, más protestando que jugando. Silbado.

Kodro |1|

Lejano. Nada de nada. Lejos de todo y sin presencia ofensiva. Un desastre.

Pomares |4|. Intrascendente.

Obón |5|. Honesto.

Pinilla |3|. Nervioso.

Tasende |4|. Voluntarioso.

Noticias relacionadas y más

Terrer |4|. Trabajador.

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