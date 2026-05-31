El lunes 20 de julio, la fecha prevista para el inicio de la pretemporada del Real Zaragoza

La realidad en Primera RFEF es muy distinta en muchos sentidos, pero también en el arranque, ya que la competición en la categoría del fútbol español, que no tiene ni las fechas de inicio y final ni los grupos aún cerrados, suele empezar en el último fin de semana de agosto y no a mediados de ese mes como lo ha hecho en los últimos tiempos el fútbol profesional. Eso provocará que el equipo, ya a los mandos de Ibai Gómez, empiece a entrenarse más tarde, marcando como fecha probable, o por lo menos la ahora prevista, de inicio de la pretemporada zaragocista el próximo lunes 20 de julio.

El entrenador vasco estuvo el pasado martes junto a su equipo de trabajo, Íñigo Larriqueta y David Vinatea, con Lalo en la Ciudad Deportiva zaragocista y entre otros temas ya se habló de la próxima pretemporada.

Mientras, el equipo hizo ayer sábado el último entrenamiento de esta terrible temporada, con la sesión dirigida por David Navaerro en el Ibercaja Estadio. Así, después del partido de esta tarde los jugadores empezarán sus vacaciones, aunque es posible que los que poseen contrato se tengan que pasar este lunes por la Ciudad Deportiva para ser informados de los planes.

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Lista de 24 jugadores ante el Málaga. / Real Zaragoza

David Navarro ha dado este domingo una lista de convocados ante el Málaga, la última de la temporada, en la que es baja por decisión técnica Sinan Bakis, mientras que Barrachina, que ha estado entrenando con el equipo toda la semana, no ha ido citado finalmente en una lista de 24 en la que habrá un descarte antes del partido. No estarán en el choque ante el Málaga, que pone en juego su billete de playoff de ascenso a Primera División, los sancionados Andrada y Guti, este último por acumulación de amonestaciones, y los lesionados Francho, Rober, Soberón, Insua, El Yamiq, Tachi, Valery, además de Paulino, sin ficha desde enero.