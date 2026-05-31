La previa del Real Zaragoza-Málaga: un triste adiós sin el corazón

Cae el telón para el Real Zaragoza. La visita del Málaga al Ibercaja Estdio supone la despedida de una temporada negra y también del fútbol profesional, abrir la puerta a la Primera RFEF. Adiós a LaLiga, hola a la Federación, un mundo nuevo diferente e impropio para un club que construyó su historia con gloria y gestas épicas y que en los últimos tiempos es una máquina imparable de desgracias. A las 13 temporadas en la categoría de plata, ya de por sí un lugar impropio, le sigue el paso por la de bronce, lo que le espera a un equipo que hoy ve caer el telón de un curso repleto de errores, continuación de los anteriores, que le llevaron a tocar fondo en su historia.

Desde finales de los cuarenta no estaba el Zaragoza en la tercera categoría del fútbol español. Le contemplan 58 campañas en Primera y 29 en Segunda, 3.067 partidos entre ambas, incluidos ahí los de promoción y la Copa de la Liga. Ahora toca dar la bienvenida a otro escenario con el único ánimo de volver cuanto antes a su sitio real, aunque eso solo llegará con una regeneración absoluta del club y de la plantilla, sobre todo de la entidad, de la nefasta gestión que ha supuesto Real Z LLC, porque en el vestuario se va a dar sí o sí con los finales de contratos y las rescisiones y cesiones contempladas de los que lo tienen en vigor.

El Ibercaja Estadio, un modular de terrible estreno en esta temporada (18 puntos de 60 posibles, con 10 derrotas en 20 partidos de Liga en casa) mientras La Romareda está en obras y donde Fernando López dijo tener el pálpito de subir, acoge la despedida del fútbol profesional. En el palco solo se espera al director general en sus últimos días en el puesto mientras accionistas y consejeros se esconden ante una afición que en los últimos partidos ha convocado concentraciones, pitadas, lanzamiento de billetes falsos... Nada de eso está previsto esta vez, o al menos no anunciado, aunque es obvio que los que acudan mostrarán su lógico y obligado enfado contra una propiedad y unos futbolistas que han hecho que el equipo de su corazón, el que tantos días les hizo vibrar, aunque últimamente casi nunca, haya vivido un año indigno y haya terminado bajando a Primera RFEF de momento como colista merecido.

La protesta zaragocista

Tiene ganado el derecho el zaragocismo, que siempre estuvo ahí para ayudar a levantar a un equipo que desde agosto avisó de su tremendo lastre competitivo, para reaccionar como quiera, dentro del orden y el civismo, claro está. Los que vayan a pitar, los que acudan y se den la vuelta como protesta, los que guarden silencio o los que no asistan en una tarde además donde se espera un calor sofocante en un lugar donde este modular se construyó y en el que cuando el sol aprieta lo hace de verdad.

Es la hora del adiós para este Zaragoza que acabó viendo sepultado su ataúd hace una semana en el estadio de Gran Canaria. Ya han pasado los días de velatorio y la última palada llega con este duelo ante un Málaga que hace tres años bajó a Primera RFEF y subió en una temporada y con un proyecto serio y de cantera. Ahora, pelea por ascender a la élite, para lo que necesita ganar para amarrar la promoción matemáticamente.

Adrián o la opción de Obón

El Málaga se presenta en el Ibercaja con la necesidad de vencer y con su once de gala, aunque no es descartable que Funes mueva alguna pieza con la entrada de Adrián Niño para jugar con dos puntas. En el Zaragoza, Navarro pidió hace dos semanas no manchar más la camiseta a sus futbolistas y la respuesta en Las Palmas fue un partido aceptable con un empate final que trajo la condena definitiva. El plan será similar, por no decir idéntico, a ese día en el once, aunque Adrián, que aún no ha ganado, anda con molestias en una muñeca y no es descartable que debute Obón. En el fondo da igual quién juegue, que caiga el telón y acabe ya esta pesadilla, por favor.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Adrián; Juan Sebastián, Radovanovic, Saidu, Larios; Toni Moya, Keidi Bare, Cumic, Marcos Cuenca; Dani Gómez, Kodro.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Dotor, Dani, Lorenzo; Larrubia, Joaquín Muñoz Chupete.

Árbitro: Daniel Palencia (Colegio Vasco).

Estadio: Ibercaja Estadio.

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Hora: 18.30.