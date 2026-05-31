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'Primer día' de Ibai Gómez: vio por televisión el Real Zaragoza-Málaga

El próximo técnico del conjunto aragonés subió una historia a Instagram y comprobó de primera mano la cantidad de trabajo que tiene para reflotar a un equipo muerto

Historia de Instagram de Ibai Gómez viendo el Real Zaragoza-Málaga.

Historia de Instagram de Ibai Gómez viendo el Real Zaragoza-Málaga. / Instagram

A. B. L.

Zaragoza

Ibai Gómez, próximo entrenador del Real Zaragoza aunque todavía el club no ha anunciado su llegada de forma oficial pese a que ya fue cazado en la Ciudad Deportiva, comprobó de primera mano la cantidad de trabajo que tiene de cara a la temporada que viene para reflotar a un equipo que terminado roto, muerto, descosido, carente de nivel y descendiendo como merece, como colista.

El preparador vasco subió una historia a Instagram compartida de otra cuenta presenciando por televisión la derrota de su próximo equipo contra el Málaga en el Ibercaja Estadio en otro partido indigno que le servirá para seguir comprobando que pocos o muy pocos jugadores de la actual plantilla le servirán para el próximo curso en Primera RFEF.

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