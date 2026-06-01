El impacto de Ibai Gómez en el Real Zaragoza y todas las llaves del proyecto en las manos de Lalo Arantegui

Mientras Jorge Mas se hacía una entrevista a sí mismo para evitar cualquier atisbo de incomodidad, que a nadie le gusta que le molesten, el Real Zaragoza paseaba por sus instalaciones al entrenador de la próxima temporada en Primera RFEF, aunque todavía no lo haya anunciado de manera oficial. Ibai Gómez estuvo de visita el pasado martes en la Ciudad Deportiva, abandonada también a su suerte y tristemente cochambrosa a cada año más por muchas promesas que escuchen disfrazadas, por el momento, de palabras vacías.

El club debe también aprender a no malvenderse. Esa es una lección para Lalo Arantegui, a quien la propiedad ha entregado todas las llaves del proyecto deportivo, como lo hicieron casi siempre durante su etapa anterior entre 2017 y finales de 2020. Ahora más: tiene todo el llavero en su bolsillo. Usarlo para continuar abriendo puertas de manera equivocada y para dar esa imagen es un importante error para los intereses del club que representa. El director deportivo es ahora más mayor de lo que era.

Junto a su equipo de colaboradores más cercano, Ibai Gómez pisó la ciudad en la que trabajará a partir de la próxima temporada con un solo objetivo: ponerse al frente del Real Zaragoza y llevarlo de regreso a Segunda División en un solo año. Ha habido numerosos ejemplos de clubs de mucho fuste y con una gran historia detrás que han caído al tercer escalón del fútbol español y que han regresado a la primera, pero también de otros que encallaron y se les hizo bola. Tanto Arantegui como Ibai Gómez deben trabajar para que el Real Zaragoza termine encuadrado en el grupo de los triunfadores.

Ibai Gómez posa con una bufanda del Andorra en su presentación este pasado verano. / FC ANDORRA

La configuración de la plantilla será capital, por supuesto. Pero la elección de Ibai Gómez es la pieza maestra del proyecto 26-27, la más relevante, la que marcará si sí o si no en el comienzo de la Liga y en los primeros pasos de la próxima campaña, tan decisivos. El Real Zaragoza conoce perfectamente cuál y cuánta es la importancia de dar en el clavo con el nombre del técnico, su perfil, su cualificación y su idoneidad para el momento.

En esta temporada recién terminada, la SAD falló estrepitosamente en la elección de los entrenadores. Desde ese momento, el club dio el primer paso en falso por el que se precipitó el resto de la Liga. Gabi Fernández fue un error manifiesto que condicionó el desarrollo de la competición desde el principio con aquel arranque de tan bajo nivel que hundió al equipo en la miseria. Las soluciones posteriores, primero la circunstancial de Emilio Larraz, luego las de Rubén Sellés y David Navarro tampoco salieron bien, aunque hubo instantes que parecía que iban a resultar.

De tropezón en tropezón, el Real Zaragoza llegó hasta el tropezón definitivo, cuando consumó el descenso a Primera RFEF en Las Palmas. Lalo Arantegui tendrá que configurar una plantilla con un criterio mucho mejor que la que hizo Txema Indias, llena de taras, defectos y problema pero, sobre todo, necesitará que su apuesta por Ibai Gómez sea acertada. El Real Zaragoza necesita un buen entrenador: que demuestre capacidad táctica, mental y de gestión de colectivos en un momento clave de la historia. Un líder con hambre, actitud y aptitudes. Eso es lo que se espera del técnico, que sea una figura determinante y trascendental para que el resto del engranaje funcione bien.