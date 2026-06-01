Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF

No va a quedar casi ni el apuntador. La plantilla del Real Zaragoza nada tendrá que ver con la que acaba de firmar la peor temporada en la historia del club y el abandono del fútbol profesional por la puerta de atrás. Porque los planes de Lalo Arantegui, director deportivo del club aragonés, pasan por dar un vuelco absoluto al plantel y, como avanzó en una entrevista concedida a este diario pocos días después de acceder al cargo, diseñar una plantilla “en blanco” en caso de que no se lograra esquivar el descenso a Primera RFEF.

La limpia será total. O casi. Porque apenas un puñado de canteranos se salvarán de la quema. Son los casos de Juan Sebastián (cuyas últimas buenas actuaciones han disipado algo las dudas en torno a su rendimiento), Cuenca, Terrer y Pinilla, que, en principio, parecen destinados a formar parte de la plantilla zaragocista que buscará el retorno inmediato a la categoría perdida. El resto se irá. Unos regresarán a sus clubs tras cesión (Andrada, Adrián, Larios, Kodro, Rober, Cumic o Paul Akoukou), otros acaban contrato (Toni Moya, El Yamiq, Pomares, Aguirregabiria, Insua, Agada, Bakis, Soberón, y Mawuli, cuya continuidad llegó a valorarse pero que ha quedado finalmente descartada) y en otros casos la caída al abismo de la Primera RFEF supondrá la rescisión de un contrato en vigor. Son los casos de Radovanovic, Keidi Bare, Sebas Moyano, Valery, Dani Gómez y Paulino, además de Tachi, sobre el que había ciertas dudas, pero que, al igual que Tasende, parece abocado a rescindir.

Hay casos algo especiales, como los de Francho y Saidu. El primero estaría destinado a una cesión por contrato, pero su salario es difícil de asumir, con lo que su futuro no está claro. El de Saidu, en cambio, parece cada vez más ligado al Zaragoza. El jugador no ha acabado bien la temporada, lo que, unido a sus problemas en la rodilla, podrían abocarle a seguir en el club, con el que renovó hasta 2030. No parece ese el destino de Álex Gomes, que se irá.

En la lista de futbolistas que cuentan figura en mayúsculas Pau Sans, que vuelve tras su cesión al Cracovia, y al que se considera clave la próxima campaña. También se reserva hueco para Bazdar, si bien la continuidad del delantero bosnio, cuyo préstamo a Polonia tampoco ha sido fructífero y que va a jugar el Mundial, se antoja más compleja, pero Lalo tiene claro que el punta ha de seguir.

La remodelación será total. Esta plantilla, marcada para siempre, pasará a la historia como la que mandó al Zaragoza fuera del fútbol profesional y la intención del club es reducir al máximo la presencia de jugadores que han formado parte de ella. Por supuesto, no estará Guti y tampoco se contemplan regresos como los de Pombo o del lateral del Tarazona Ángel. La intención es abrir las ventanas y que entre aire fresco para comenzar el nuevo curso con el ánimo y las ilusiones, dentro de lo posible, renovadas.

En el capítulo de fichajes, Lalo tiene trabajo hecho. Cerradas las adquisiciones de Rubén Díez y Jardí, el meta Fuoli, actualmente disputando el playoff de ascenso a Segunda con el Sabadell, es el elegido para defender el marco en Primera RFEF.