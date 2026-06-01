Movilla se cuela en el último partido del Real Zaragoza en Segunda División con sorpresa incluida: "Le regalo una camiseta mía"

Ayer miles de ojos en toda España estaban puestos en la última jornada de LaLiga Hypermotion 25/26: dos plazas de ascenso ya 'vendidas' a Racing y Depor, todo un 'playoff' por decidirse y una pelea por la supervivencia entre Mirandés y Leganés, que al final se acabaron llevando los pepineros. Lo que tuvo lugar ayer también fue un funeral, un Real Zaragoza - Málaga CF que con un 0-2 a favor de los visitantes sentenciaba a los blanquillos a acabar últimos a sabiendas de que ya estaban descendidos a Primera RFEF.

Pese a ello, el Ibercaja Estadio tuvo cientos de miradas puestas en él, entre ellas las de muchos simpatizantes del escudo del león que no se querían perder este partido, como por ejemplo José María Movilla, mítico centrocampista madrileño que jugó seis temporadas en el Real Zaragoza, cuatro en el Málaga y algo más de dos en el Atlético de Madrid, entre otros equipos de la Primera División Española.

Movilla encarando a un jugador del Atlético de Madrid en un partido con el Real Zaragoza / EDUARDO BAYONA

El mediocentro, que vio el partido desde casa, se percató en un detalle en la grada del estadio modular de la capital aragonesa al que no pudo evitar reaccionar a través de sus redes sociales: una aficionada malagueña, cuyo sector llegó a ocupar prácticamente 2.000 asientos ayer, llevaba una camiseta 'retro' con su nombre a la espalda. Este gesto sorprendió al madrileño y lanzó una campaña de búsqueda en X: "Viendo el partido del Real Zaragoza y Málaga CF he visto esta imagen. Si se pone en contacto conmigo esta señora le regalo una camiseta mía oficial del Málaga", plasmó el exfutbolista.

Con más de 350.000 visualizaciones, 3.000 'likes' y más de 600 'retuits' este rastreo tuvo resultado en minutos, ya que la cuñada de esta mujer que se había desplazado hasta Zaragoza dio pruebas de ello con un par de fotos de la misma en los aledaños del Estadio en la tarde de este domingo. "Es mi 'cuñá' aquí está localizada, no tiene Twitter (X)", escribió la usuaria.

Ayer esta hincha del Málaga contó alegrías por partida doble: celebró como su equipo ganaba y aseguraba su plaza en los puestos de playoffs por subir a Primera División, en este caso contra Las Palmas, verdugo del Real Zaragoza en la pasada jornada, y este regalo por parte de un clásico jugador del fútbol español como es José María Movilla.

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Ahora tan solo falta una cosa por saber, el si este obsequio ha llegado a su nueva dueña, algo que casi seguro le marcará toda la vida como buena aficionada a este deporte. Ya que llevar la camiseta de uno de tus ídolos es algo que genera orgullo, pero que te la entreguen directamente es una emoción inexplicable para la mayoría, más cuando tu equipo está peleando por volver al máximo nivel tras años de sufrimiento.