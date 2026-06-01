Solo quedan 6 equipos por conocer en Primera RFEF: estos son los nuevos posibles rivales del Real Zaragoza y cómo se distribuyen los grupos

Poco a poco se va deshojando la margarita y ya se conocen 34 de los 40 equipos que comprondrán la Primera RFEF, categoría nueva tanto para el Real Zaragoza como para la SD Huesca. El Mirandés es el último integrante confirmado descendido de Segunda División, junto a la Cultural Leonesa y los dos aragoneses.

Este fin de semana también finalizó el playoff de ascenso de Segunda RFEF y Primera RFEF y ya se conocen los 10 equipos que han subido de categoría. Los 5 líderes de cada grupo fueron el Deportivo Fabril (filial del Deportivo de La Coruña), el Real Unión de Irún, la UE Sant Andreu de Natxo González, el CD Extremadura (refundación de la extinta Extremadura UD, que fue rival del Real Zaragoza en Segunda) y el Rayo Majadahonda, que también fue adversario en la categoría de plata.

Y los playoffs se han completado con la UD Logroñés, CD Coria, Águilas CF, UD Ourense y Real Jaén. Quedan pendientes los playoffs de ascenso de Primera RFEF a Segunda, en los que hay ocho equipos vivos y solo dos de ellos ascenderán. Son el CE Sabadell de Diego Fuoli, SD Ponferradina, CE Europa y Zamora CF, además de los filiales del Real Madrid, Atlético, Villarreal y Celta de Vigo.

La distribución de grupos

El proceso es que, una vez se conozcan todos los componentes de la categoría, primero la RFEF elabora distintas propuestas atendiendo a varios criterios. El primero, que haya un reparto equitativo en cuanto a kilómetros de desplazamiento, que el número de filiales sea más o menos equitativo y que haya un equiilibrio competitivo. Pese a que no está escrito en las bases de competición, siempre se han dividido los cuatro descendidos de Segunda en los dos grupos.

Es decir, al haber dos castellano-leoneses (Cultural y Mirandés) y dos aragoneses (Real Zaragoza y SD Huesca), se dividirán previsiblemente de esa manera entre los dos grupos.

Después, la RFEF envía esas propuestas a sus federaciones territoriales, es decir, en el caso de Aragón será la Real Federación Aragonesa de Fútbol y esta consultará con los tres clubs aragoneses para hacer objeciones y trabajar en propuestas alternativas.

Tras ello, finalmente el presidente de la RFEF reúne a los presidentes territoriales (en el caso de Aragón, Manuel Torralba) y votan las propuestas. La más votada es la que se aplica. El curso pasado se dio a conocer el 27 de junio y el año anterior, el 2 de julio, trs semanas después de la primera reunión. Esta temporada termina el día 21 con la última ronda de la promoción, así que la previsión es que pueda ser en la primera quincena de julio.

Atendiendo a la distribución de grupos de las últimas temporadas y a los dos equipos descendidos de Segunda, lo lógico es que se dividan en este-oeste, aunque hay equipos que hacen de bisagra. Por ejemplo, la UD Logroñés, único riojano, seguramente actuará de esa forma, yendo a un grupo o a otro dependiendo de dónde haga más falta. Lo mismo ocurre con los madrileños, que de hecho en esta última temporada han estado partidos. Real Madrid Castilla y Alcorcón en un grupo y el Atlético Madrileño, en otro.

La cuenta de X Grada B pro ya ha realizado un primer esbozo de cómo quedaría la Primera RFEF el curso que viene, aunque la UD Logroñés, los madrileños (seguros son dos, pero pueden ser cuatro) y los de Badajoz (Extremadura y Mérida) actuarán como bisagra. A falta de los 6 que caigan en el playoff, claro.

Por lo tanto, aunque queda por discernir, ante la superpoblación de equipos del norte, especialmente entre los recién descendidos, queda bastante claro que el Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel jugarán contra los catalanes, baleares, valencianos, murcianos, andaluces y seguramente o madrileños o pacenses, aunque con la cantidad de filiales que apunta a haber los madrileños tirarían más hacia el grupo aragonés.

Otra alternativa sería hacer un este-oeste más marcado. En ese caso se jugaría con vascos (Real Unión, Bilbao Athletic, Barakaldo y Arenas de Getxo), catalanes, baleares, valencianos, riojanos, murcianos y seguramente madrileños.

Noticias relacionadas

La lista de rivales