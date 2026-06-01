Reencuentro zaragocista en el Celta de Vigo: "¡Vamoooos!"

Dos de los integrantes de la plantilla que casi asciende a Primera División en el 2018 se reencuentran en el Celta de Vigo y uno de ellos lo ha celebrado de forma eufórica en redes sociales.

Aleix Febas, tras terminar su etapa en el Elche, ha firmado por el conjunto gallego por tres temporadas, hasta 2029, donde está Borja Iglesias, que al anuncio oficial del fichaje (muy original, el Celta capturando al pokémon Feebas) ha respondido con un efusivo "¡Vamoooooooooos!".

Tanto Febas como Borja Iglesias fueron jugadores capitales para el Real Zaragoza en la temporada 17-18, en la que el conjunto aragonés fue tercero pero acabó cayendo en la promoción contra el Numancia. El de Almacellas jugó 39 partidos de Liga, los mismos que el Panda. Uno anotó dos tantos, el otro 22.

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Tras no poder ascender a Primera, Borja Iglesias fue vendido por el Celta al Espanyol a cambio de 10 millones de euros, mientras que Febas se marchó cedido al Albacete. Después jugó en el Mallorca, Málaga y Elche, donde subió a Primeram y ha sido un jugador muy importante para la salvación ilicitana en la última jornada.