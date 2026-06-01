La sociedad Nueva Romareda cargará a Royalverd el coste de cambiar el césped del Ibercaja Estadio tras detectar un "defecto de obra"

Royalverd, la empresa que se encargó de instalar el césped del Ibercaja Estadio y que ha sido la responsable de su mantenimiento, tendrá que correr con los costes que supondrá cambiar el tapete sobre el que ha jugado el Real Zaragoza durante esta temporada. Un precio que supera ligeramente los 175.000 euros (sin IVA, que es deducible) y que la sociedad Nueva Romareda, que es quien ha licitado recientemente un contrato por la vía de "urgencia" para retirar y sustituir la hierba actual a partir del 13 de julio, cargará a Royalverd al haberse detectado un "defecto de obra" en el terreno de juego.

El principal problema ha sido la planimetría, con partes del campo que no presentaban un relieve correcto. No se trata de una cuestión nueva, ya que el verano pasado, antes incluso de que empezase la temporada oficial, hubo que cambiar el 20% del césped por ese mismo problema, coincidiendo con una plaga de conejos y que, como ha quedado patentado ya en las conclusiones preliminares de una auditoría interna, no quedó solucionado del todo. Asimismo, también ha habido quejas por parte de los jugadores durante la temporada por la dureza del terreno de juego. Aunque desde la sociedad matizan que este tipo de obras, más en un estadio nuevo, son "habituales".

Las obras comenzarán, como ha informado este diario, a partir del 13 de julio, diez días después del último concierto que hay programado en el Ibercaja Estadio, el de Romeo Santos y Prince Royce del día 3. Una semana antes, el 27 de junio, actuará Leiva. No obstante, la decisión de cambiar el césped estaba ya tomada de antemano y se hubiese hecho igualmente incluso en el caso de que no se hubiesen programado eventos musicales. Por razones obvias, la sustitución del césped se producirá después de ambos conciertos y el Real Zaragoza no podrá utilizar el campo hasta mediados de agosto.

Ibáñez / Gracia / Galindo

En ese sentido, la plantilla está citada el próximo 20 de julio para empezar la pretemporada, una fecha más tardía que en las temporadas anteriores porque la Primera RFEF no empieza hasta el último fin de semana de agosto, dos semanas más tarde que las competiciones profesionales en las que el Real Zaragoza llevaba jugando de forma ininterrumpida desde 1949. Por tanto, los jugadores y el cuerpo técnico de Ibai Gómez podrán entrenar en el Ibercaja Estadio en el último tramo de la preparación estival y comenzar la liga con normalidad en el Ibercaja Estadio.

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Los plazos que deberá asumir la empresa que se encargue del cambio del césped empezarán el 13 de julio. En esa primera semana se retirará el tapete actual, que se replantará a partir del día 20. Luego, deberán pasar otras dos semanas de enraizamiento. Y con el Real Zaragoza ya disputando competición, deberá certificarse en un informe FIFA la calidad del terreno de juego. Cualquier imperfección detectada correrá a cargo de la adjudicataria, que será responsable del mantenimiento hasta que toda la documentación esté en regla, en principio en noviembre. A partir de esa fecha, esas labores dependerán ya del club.