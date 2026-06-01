Lo nunca visto: el Real Zaragoza ha utilizado 40 jugadores en la peor temporada de su historia

Le han cantado al Real Zaragoza las 40 con todas las de la ley. La peor temporada en la historia del club aragonés, saldada con un último puesto en la tabla y la consiguiente salida del fútbol profesional, abrochan un curso en el que todo comenzó mal y acabó peor. El devenir, sin duda, vino marcado por la configuración y diseño de una plantilla deficiente en todos los sentidos concebida entre Txema Indias y Gabi y después empeorada todavía más por el exdirector deportivo. Ambos, por supuesto, acabaron en la calle. El técnico tras apenas nueve partidos en el cargo y el donostiarra, al que aún se le otorgó, con el mercado invernal, una última oportunidad que nunca se ganó, fue despedido junto a Rubén Sellés, una elección para el banquillo de difícil digestión ante su falta de experiencia en España y una hoja de servicios marcada por un inicio de curso en Inglaterra con cinco derrotas consecutivas.

Ese marcado déficit en numerosos aspectos contrasta con el uso excesivo de recursos. Si bien en realidad una cosa estaría estrechamente relacionada con la otra, ya que los abudantes y continuos problemas físicos acacecidos durante la temporada y la paupérrima calidad física de la plantilla han sido determinantes para que el entrenador de turno haya tenido que echar mano de otros efectivos, entre ellos los procedentes del filial.

Hasta diez canteranos han tenido minutos. Francho y Guti, por supuesto, los que más, si bien el rendimiento de ambos, que han formado parte de las alineaciones de forma habitual, especialmente, el capitán, lastrado en los seis últimos meses por una rotura de menisco que le ha llevado al quirófano.

Se ha batido el récord de la 2019-2020, cuando se utilizaron 35 efectivos

También Guti se lesionó, pero el aragonés ha rendido muy por debajo de lo esperado hasta el punto de ser, seguramente, una de las grandes decepciones del curso.

Cuenca, Juan Sebastián, Pinilla, Gomes, Pau Sans, Terrer y Barrachina y Tobajas completan la nómina de canteranos que han aparecido por un primer equipo en el que el meta Obón ha sido el último jugador con ficha del filial en debutar. El valenciano disputó la segunda parte del encuentro ante el Málaga tras la lesión de Adrián.

Así que esos 40 futbolistas utilizados a lo largo del curso (39 en Liga a los que se suma Kosa, sin minutos en la competición doméstica pero sí en Copa), suponen la cifra más alta hasta ahora, por encima de los 35 de la campaña 2019-2020, marcada por la irrupción de la pandemia que lo paralizó todo y que detuvo la competición durante tres meses.

Francho (2.873), Insua (2.506) y Andrada (2.430) han sido los tres jugadores de la plantilla con mayor participación a lo largo de la temporada.