Calavia saldrá del Real Zaragoza y el futuro de Obón está en manos de Ibai

Carlos Calavia no ha logrado convencer al Real Zaragoza para ser el segundo portero del equipo aragonés la próxima temporada en Primera RFEF y, de este modo, su futuro inmediato pasa por una salida del club, con el que renovó el pasado verano hasta 2027.

La decisión se adopta después de que la dirección deportiva se hubiese dado unas semanas para evaluar si Calavia podría ofrecer las garantías suficientes como para ser la alternativa a Fuoil, el elegido para ser el meta titular en Primera RFEF. La conclusión ha sido contundente y el canterano, que cumplió 23 años el pasado mes de abril y, por tanto, dejará de ser sub-23 a partir de enero, está destinado a encontrar acomodo en otro equipo previa rescisión de ese año de contrato que le resta con el Zaragoza.

La pista definitiva llegó el pasado domingo, cuando fue Obón el elegido para ocupar la portería zaragocista en la segunda parte del duelo ante el Málaga tras la lesión de Adrián. El valenciano, fichado el pasado verano procedente del Orihuela, debutó con el primer equipo dejando fuera a Calavia, con el que ha compartido entrenamientos con el primer equipo durante todo el curso.

Calavia, de 1,85 metros, lleva desde 2016 en la Ciudad Deportiva y fue clave para la permanencia del filial en la campaña 24-25. Hizo la pretemporada a las órdenes de Gabi, que confió mucho en las prestaciones del aragonés, hasta el punto de situarle por delante de otras opciones.

De este modo, los planes del Zaragoza para la portería avanzan un paso más, Con Fuoli a la espera de negociar su incorporación con el Sabadell, con el que le resta un año de contrato y que se encuentra inmerso en la disputa del playoff de ascenso a Segunda, Obón gana enteros para ser su segundo, si bien la decisión final sobre el valenciano recae sobre Ibai Gómez, que será el que determine si se le ofrece la renovación al cancerbero, que firmó por una sola temporada y acaba contrato.

Lo que parece claro es que el tercer meta del primer equipo será el juvenil Manolache, un portero de futuro en el que el club tiene depositadas muchas esperanzas.