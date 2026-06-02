El consejo de administración del Real Zaragoza aprobará este martes el aumento de poder de Mas y Forcén

El consejo de administración extraordinario del Real Zaragoza aprobará este martes una nueva ampliación de capital, la sexta desde la llegada de Real Z LLC a la entidad, a la que solo acudan el presidente Jorge Mas y el consejero Juan Forcén. La cita, anunciada la pasada semana por el propio Mas en una entrevista publicada por los medios del club, se produce apenas unas horas después de haber concluido la temporada, con el Zaragoza descendido a Primera RFEF y, por tanto, fuera del fútbol profesional español.

«Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto y en el futuro del Real Zaragoza», avanzó el propio empresario norteamericano. Está por ver, en todo caso, que Jorge Mas siga en el cargo a pesar de aumentar su poder en el club. Y es que la entidad lleva tiempo meditando la posibilidad de contar con una figura más representativa y que aporte la cercanía que Mas, residente en Miami y que apenas ha venido nueve veces a Zaragoza en los cuatro años que lleva en la presidencia, no ha transmitido.

En ese sentido, el club ha ido manejando numerosos nombres como posibles candidatos en caso de que se decida, finalmente, apartar a Mas de ese puesto. En la lista de opciones a estudiar figuarían ilustres como Víctor Fernández, Nayim, Juan Señor, Xavi Aguado o Alberto Zapater, si bien muchos de ellos no han tenido contacto directo alguno con los rectores de la entidad, lo que invitaría a advertir que, de momento, el presidente podría seguir en el cargo.

Está por ver si también lo hacen el consejero deportivo Mariano Aguilar y el director general Fernando López. Ambas figuras se encuentran muy deterioradas y es posible que la propiedad opte por dar por concluida su etapa en el Zaragoza, pero, como en otros aspectos, la falta de unanimidad en este asunto podría deparar sorpresas.

«Van a producirse cambios muy importantes y profundo. El club necesita reforzarse en distintas áreas. Habrá una nueva situación, no sólo en lo económico, sino en todas las áreas. Pero que nadie dude que vamos a maximizar los recursos y vamos a seguir invirtiendo en el club. Hay cosas que debemos hacer mejor. Mucho mejor», reconoció Mas en esa entrevista concedida y publicada por el club. Uno de esos cambios será esa ampliación de capital que podría estar establecida en torno a 8 millones de euros.