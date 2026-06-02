Ya se sabe la fecha en la que el Real Zaragoza conocerá su grupo y sus rivales de en Primera FEF

El Real Zaragoza, así como la SD Huesca y el Teruel, ya saben qué día conocerán de manera oficial tanto el grupo al que pertenecerán de Primera RFEF y, por tanto, a los rivales que se enfrentarán en la categoría de bronce del fútbol español. Seré el 30 de junio, tras la Asamblea General en sesión ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol que tendrá lugar, a partir de las 12. 00 horas en la sede de la RFEF, la Ciudad del Fútbol.

Ese mismo día, en el tránsito hacia la nueva temporada deportiva, se celebrará el acto de presentación de los calendarios de competición para la temporada 2026-2027, tal y como ha sido aprobado por la Junta Directiva de la RFEF presidida por Rafael Louzán.

Como ya sucediera hace un año, la RFEF dará a conocer en un evento especial que se celebrará a partir de las 19:00 horas, y de manera simultánea, todos los calendarios de competición de las competiciones oficiales de la RFEF de la próxima temporada, tanto de fútbol como de fútbol sala masculinos y femeninos.

El evento se celebrará en la Plaza de Colón de Madrid, donde se ubicará Plaza Selección, el lugar de reunión de los aficionados para seguir a la selección española de fútbol durante su participación en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Estarán en el mismo grupo?

Poco a poco se van despejando las dudas y ya se conocen 34 de los 40 equipos que comprondrán la Primera RFEF, categoría nueva tanto para el Real Zaragoza como para la SD Huesca. El Mirandés es el último integrante confirmado descendido de Segunda División, junto a la Cultural Leonesa y los dos aragoneses.

Ricardo Mur ha reconocido la intención por parte de la SD Huesca de no coincidir con el Real Zaragoza en Primera RFEF. "No sabemos todavía como puede quedar eso. Si queremos subir nos va a tocar ganar en los dos grupos, con lo cual, nos da igual en estos momentos dónde estar. Yo no sé hasta qué punto es bueno que el Zaragoza y el Huesca estén en el mismo grupo. Creo que sería mejor que estén en diferentes, pero no es una cuestión que dependa de mí", explico el consejero delegado. El 30 de junio se revelarán todas las incógnitas.