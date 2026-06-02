Kosa tampoco cuenta para el Real Zaragoza en Primera RFEF y apunta a volver a salir cedido al Kosice

Sebastian Kosa tampoco jugará en el Real Zaragoza la próxima temporada. El central eslovaco, cedido en enero al Kosice, no entra en los planes del club aragonés para acometer el intento de retorno inmediato a Segunda y todo apunta a que volverá a salir a préstamo, con el Kosice, de nuevo, como principal candidato.

Y es que el Kosice volverá a solicitar al Zaragoza la cesión del defensa, que ha completado una buena temporada en el conjunto eslovaco. El central tiene contrato hasta 2028 en el Zaragoza y ha contado con casi nulas opciones de jugar cuando ha estado disponible desde su llegada del Spartak Trnava por 250.000 euros en el verano de 2024. En el Kosice ha recuperado sensaciones de juego y suma 14 partidos, cuatro de la Nike Liga y siete del grupo de descenso (Relegation Round), más tres de Copa, casi siempre en el once. Solo una lesión muscular que le dejó fuera tres encuentros.

Pero ni siquiera el descenso a Primera RFEF le abrirá las puertas del Zaragoza, que tiene claro que el zaguero no formará parte de la plantilla. Su futuro apunta a una segunda cesión al Kosice, pero su marcha, en todo caso, es segura. El contrato del defensa no incluye una rescisión en caso de descenso, pero su sueldo (percibe el salario mínimo) proporciona un amplio margen de maniobra a la entidad aragonesa, con la que apenas ha tenido oportunidades.

De hecho, Kosa, internacional absoluto con Eslovaquia, es el único jugador de la primera plantilla que no ha disputado un solo minuto en Liga esta temporada. Sí participó en Copa (en la primera ronda disputada ante la Mutilvera, pero su rendimiento, lastrado además por las lesiones, siempre ha estado por debajo de lo esperado.