El Real Zaragoza anuncia la salida del director general Fernando López y una ampliación de capital de 20 millones

El Real Zaragoza ha aprobado, durante el consejo de administración celebrado este martes, una ampliación de capital de 20 millones de euros (la mayor hasta ahora) y la salida de Fernando López de la dirección general como parte de una "profunda reestructuración" del club que afectará, según el comunicado de la SAD, a "todas las áreas".

Así que, de momento, Mariano Aguilar continúa en el consejo y tampoco Jorge Mas se mueve por ahora de la presidencia. El empresario norteamericano, de hecho, aumenta su poder en el club junto al consejero Juan Forcén, que asumen esa ampliación de capital de 20 millones para incrementar su participación accionarial.

"Durante esta reunión se ha realizado un análisis exhaustivo de la campaña y se han definido las primeras líneas de actuación para sentar las bases del proyecto deportivo e institucional de la próxima temporada", comienza el comunicado del Zaragoza, que se detiene en la salida de López. "En primer lugar, el Consejo de Administración y el director general, Fernando López, han alcanzado un acuerdo para que este finalice su etapa al frente de la dirección general de la entidad. El Consejo agradece a Fernando López el trabajo y la dedicación demostrados durante este periodo, e inicia el proceso para incorporar a la persona que asuma la dirección general en esta nueva etapa", si bien la realidad es que la propiedad lleva semanas ofreciendo el cargo a distintas figuras sin haber encontrado, de momento, respuesta afirmativa.

"Otro de los asuntos abordados ha sido la puesta en marcha de una profunda reestructuración del club. En este sentido, se tomarán decisiones y medidas necesarias en todas las áreas del Real Zaragoza con el objetivo de adecuar el modelo organizativo a la realidad de la próxima temporada. Este proceso de adaptación permitirá reforzar la ambición y la competitividad del Real Zaragoza, con el objetivo de conformar un proyecto sólido, eficiente y preparado para luchar por el ascenso", continúa el club, que cierra el comunicado con la referencia a esa ampliación de capital. "Asimismo, el Consejo ha reafirmado el rotundo compromiso de los accionistas con el proyecto de futuro del Real Zaragoza. Como reflejo de este respaldo hacia el club, se hará una ampliación de capital de 20 millones de euros antes de final de año, destinada a dotar al club de los recursos necesarios para afrontar con las máximas garantías el reto de regresar al fútbol profesional".