Los roles de Jorge Mas y Juan Forcén y las personas que van a cortar el bacalao en el Real Zaragoza

A su llegada a la capital aragonesa en mayo de 2022, la nueva propiedad del Real Zaragoza constituyó un consejo de administración perfectamente representativo de los pesos accionariales de la SAD. A la cabeza del grupo de inversores se puso Jorge Mas, aunque su participación en la sociedad era menor. El poder real estaba en otra parte y desde esa parte se ha ejercido de manera soterrada en estos cuatro años de Real Z LLC en la ciudad.

Al inicio, Global Tavira fue la sociedad mayoritaria en la distribución del capital. A través de las personas que había detrás de ella y de sus conexiones con ese club de la capital de España del que todos los ejecutivos que han pasado por la ciudad han renegado en público, es cómo se ha gestionado la cadena de mando del Real Zaragoza en todo este tiempo. De ahí la presencia de Mariano Aguilar y Emilio Cruz en el consejo (este último hasta su salida), de Cristina Llop como secretaria del mismo y de Gustavo Serpa primero y Pilar Gil después en nombre de Joseph Oughourlian, presidente de Prisa y socio minoritario por entonces de Global Tavira.

El consejo de administración se completó con Lawrence Cook, vinculado a la rama de Ares del consejo, un fondo estrechamente vinculado con el Atlético de Madrid en los últimos años, ahora menos. El órgano de dirección del club se completó con Juan Forcén, la pata aragonesa de la estructura y el hombre que hizo posible la unión de todos estos empresarios. En su deseo de añadir figuras aragonesas a la institución sentó recientemente en el consejo al abogado Guzmán Pérez-Ayo. En estos cuatro años, el empresario zaragozano ha aumentado considerablemente su peso gracias a las aportaciones realizadas.

La semana pasada, en una entrevista servida por el propio club, si es que llamarla así no pervierte totalmente el origen verdadero del género, Jorge Mas anunció que tanto él como Forcén ampliarán su participación accionarial después del consejo de administración previsto para este martes, el que pondrá las bases de funcionamiento y de la nueva estructura tras el descenso a Primera RFEF.

Mariano Aured, director financiero, el presidente Mas y la consejera Cristina Llop, en una junta de accionistas. / ÁNGEL DE CASTRO

Con esa declaración, Mas y Forcén, que aunque no fue quien la dijo dejó que la dijeran por él, darán un paso adelante en su poder en el Real Zaragoza. Veremos cuánto. El aragonés será una figura clave en el corto y medio plazo de la SAD. Del todavía presidente, el empresario zaragozano tiene la mejor de las opiniones.

El descenso a Primera RFEF ha sido un fracaso histórico y un contratiempo muy importante en la hoja de ruta de una propiedad con grandes ambiciones deportivas y económicas. Detrás de su llegada, y de la presencia de todos los inversores, unos más que otros, siempre ha estado también la construcción de la Nueva Romareda, que estará lista en el verano de 2027. Con ella, un marco regulatorio favorable: una cesión de 75 años con un canon creciente pero tremendamente llevadero y una posibilidad de negocio en ese tiempo de estimaciones millonarias y un buen margen, sin meter en esa baraja ningún uso terciario en la zona. De momento. Es decir, más allá de la situación deportiva coyuntural, el Real Zaragoza contará con un activo de extraordinaria potencia y con una enorme proyección de explotación.

Este factor es de obligada inclusión en la ecuación a la hora de pensar en cualquier reestructuración societaria y en quiénes y cómo pueden acabar cortando el bacalao. Quienes lo han hecho hasta ahora es vox populi. Así han ido las cosas. Sobre el césped, el Real Zaragoza está en mínimos, también por las dificultades financieras provocadas por el descenso, pero sus expectativas de generación de recursos se encaminan hacia un horizonte apetecible con el nuevo estadio a la vuelta de poco más de año de obras. A nada que el equipo recupere un sitio en Segunda a las primeras de cambio.