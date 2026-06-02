La sorprendente imagen de Luis Carbonell en un partido de Regional

Luis Carbonell, unos de los canteranos más talentosos del Real Zaragoza de la última década, ha sido 'pillado' jugando un partido de Regional. El jugador de 23 años, que abandonó el club blanquillo por los problemas derivados de sus lesiones, participó en el encuentro entre la Escuela de Fútbol La Muela B y el Santo Domingo de Silos de Segunda Regional.

Aunque su nombre no figura en el acta del encuentro, fueron muchos los espectadores que reconocieron sobre el césped a un futbolista que apunta muy alto y que, sin embargo, ha tenido una carrera demasiado corta. Además, su actual aspecto se encuentra muy alejado del de un deportista de élite.

Carbonell llegó a debutar en el primer equipo con Iván Martínez (fue su entrenador en el filial y en el juvenil zaragocista y después en el Ejea) en la temporada 20-21, con dos partidos (ante el Almería y el Sporting, donde jugó 24 minutos con solo 17 años), y después ha repetido cesiones al Castilla, aunque solo jugó en el juvenil madridista y el club blanco no ejecutó la opción de compra en 2023, el Teruel, el Tudelano y el Ejea. Con el equipo cincovillés logró el ascenso a Segunda RFEF en la 23-24 y estuvo en la pasada campaña, jugando solo hasta principios de enero, cuando se lesionó en la rodilla.

El Zaragoza, cuando lo cedió al Real Madrid en 2021, le hizo un contrato hasta 2026, por cuatro años más si el club blanco no ejecutaba la opción, por lo que le resta de vínculo hasta junio y se va a llegar a un acuerdo para resolver el mismo y que el futbolista deje de pertenecer a la entidad.

Carbonell era uno de los delanteros de más nivel de y la estrella del Zaragoza juvenil que disputó la Youth League, pero su rendimiento se ha estancado por muchos factores, también las lesiones. En febrero de 2021, tras debutar en el primer equipo, se lesionó con el Aragón en el menisco externo de la rodilla derecha, donde ya se había lesionado en 2019, articulación que le ha lastrado durante toda su carrera.