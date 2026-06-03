Los dos años de Fernando López en el Real Zaragoza: un perfil diferente, un fracaso absoluto

No ha llegado a dos años el periodo de tiempo que Fernando López ha estado en el Real Zaragoza, entre el 7 de junio de 2024, cuando se anunció su llegada desde el Atlético Ottawa, franquicia en Canadá del Atlético de Madrid donde era CEO desde 2020, hasta este martes, con una salida que ya se barruntaba y mucho más que eso desde hace meses. El cargo le vino grande y su experiencia en Canadá quedó muy lejana a la hora de enfrentarse a un club y a una realidad como la del Real Zaragoza, para que no tardara en ser devorado y que su mensaje careciera de credibilidad para el zaragocismo.

López, uno de los hombres de máxima confianza de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, entró en ese club en 2016 después de que un gimnasio en Pozuelo al que el ejecutivo rojiblanco acudía fuera el escenario de los lazos que estrecharon ambos. Su llegada al Zaragoza reforzó, claro está, la presencia colchonera en la entidad, aunque la idea era que lo hiciera con un perfil diferente al de Raúl Sanllehí, que por cierto también estuvo solo dos años en el club. El fracaso de la apuesta ha sido mayor si cabe.

El relevo de Sanllehí

Sanllehí, que había sido ejecutivo en Nike, en el Barcelona y en el Arsenal, pilotó la llegada de la actual propiedad, Real Z LLC, al Real Zaragoza y su puesto de director general, donde relevó a Luis Carlos Cuartero, tuvo otras connotaciones, tanto de representación como de poder, hasta que el 3 de junio de 2024, hace ahora dos años justos, su salida con destino al Inter Miami, disfrazada de dimisión, provocó la apuesta por López. El madrileño llegó con un perfil más bajo, en la toma de decisiones y también hasta para la palabra y ser el altavoz del club, ya que en los primeros meses sus declaraciones, no por no pedidas por los medios, fueron escasas y su presentación fue una charla con Alberto Zapater y no una rueda de prensa al uso, además de que ideas como la pulsera de 'Siempre conectados' ya generaron cuanto menos extrañeza en la afición.

Llegó con un mensaje de modernidad, con la idea de una renovación del club, preparó 'Real Zaragoza 2027: construyendo el futuro', un plan presentado en enero de 2025 y donde se detallaban los pasos en cuatro ámbitos para que el club creciera. La mala marcha del equipo, la crisis global de todo el club, dejó todo eso en agua de borrajas, más allá de la contratación de personal en muchas áreas y fallando en la más importante, en la deportiva. Y el paso de los meses en esa primera campaña dejó alguna idea hilarante como el 'Es posible, es Zaragoza', un mensaje en la lucha por la permanencia que la afición nunca entendió y que partió como idea de él.

Fernando López consuela a Keidi Bare sobre el césped del Estadio de Gran Canaria. / Mauricio del Pozo

El paso de los meses en su primer año le fue dando más voz aunque voto similar, porque su llegada había hecho que el consejero, Mariano Aguilar, ganara peso en el apartado deportivo. Víctor Fernández se fue tras una racha nefasta y Juan Carlos Cordero apostó por Miguel Ángel Ramírez, que tampoco fue solución. Acabó la temporada con Gabi de entrenador, una decisión en la que de nuevo tuvo que ver el Atlético de Madrid y Mariano Aguilar, como en el fichaje de Txema Indias para relevar a Cordero. "Puedo garantizar que todas las decisiones en el Real Zaragoza se toman en Eduardo Ibarra", proclamó cuando se le preguntó a final de curso sobre el club colchonero, apelando a una frase habitual siempre que fue requerido por eso. "Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay el diagnóstico para solucionar los problemas y ahora debemos ponerles remedio", dijo sobre lo vivido en ese primer curso como director general.

Pérdida clara de peso en el club

No sucedió eso ni de lejos, pese a que en verano asegurara tener "el pálpito" de que el ascenso iba a llegar en el Ibercaja Estadio. Lo que llegó fue un inicio terrible, tras una planificación deportiva deplorable y el cese de Gabi para que de nuevo la sombra del Atlético apostara por Rubén Sellés, aunque el primer candidato de Txema Indias fuera otro (JIM). "Con la apuesta por Sellés sí que vamos a acertar y nos sacará adelante", dijo López en la presentación del técnico. Obviamente no fue así. Regresó David Navarro al club como enlace entre la cantera y el primer equipo, una decisión de Forcén y Aguilar, y el equipo tras despegar volvió a caer.

López, al que no se le puede negar su capacidad de trabajo y su optimismo y fuerza para afrontar los problemas, fue desapareciendo de plano de nuevo, aunque sí presentó a Lalo Arantegui, una apuesta en la que el nuevo accionista de referencia, Juan Forcén, fue el motor y la salida del director general era una realidad ya muy palpable desde marzo, esperando a que el final de la temporada la marcara, por mucho que esta propiedad, Real Z LLC, no sea ejemplo de transparencia y de lógica en sus decisiones. "¿Dar un paso al lado? Mi única preocupación es salvar al Zaragoza", dijo en la presentación de Lalo.

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Los últimos partidos acentuaron la soledad en el club de Fernando López, que supo aguantar de forma estoica su papel en el palco, sin apenas consejeros y accionistas a su lado. En Las Palmas, donde se selló el descenso, ni uno tuvo, lo mismo que en la despedida ante el Málaga, con una salida dos días después en un escueto comunicado poniendo fin a casi dos años de decepcionante gestión por su parte.