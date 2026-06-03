Un camino de rosas y espinas: estos son los estadios de Primera RFEF en los que jugará el Real Zaragoza

Confirmado el descenso a Primera Federación y a falta de conocer la división por grupos en la categoría de bronce, la nueva realidad deportiva del Real Zaragoza para la próxima temporada será la de visitar estadios de casi todo el territorio nacional, muchos de ellos nuevos y completamente desconocidos por el conjunto blanquillo y otros, en cambio, feudos de clubs históricos del fútbol español con los que el conjunto aragonés se reencontrará en sus horas más bajas.

En este año, el Real Zaragoza, acostumbrado a tener el estadio más grande de Segunda durante casi todos sus años en la categoría de plata, ha caído este curso a la novena posición del ranking a causa de su traspaso al estadio modular durante la reconstrucción de La Romareda, frente a otras grandes plazas que se han congregado en la recién acabada campaña, como lo son Riazor (32.490) del Deportivo de La Coruña, el estadio de Gran Canaria (32.400) de Las Palmas o La Rosaleda (30.044) del Málaga.

Sin embargo, para el próximo curso en Primera RFEF, el último que el club aragonés tiene previsto jugar en el Ibercaja Estadio, un campo provisional con capacidad para 20.000 asistentes que, si bien no está cerca de las 33.600 localidades de la vieja Romareda ni de las más de 43.000 de la nueva, no es pequeño en comparación a sus vecinos, tampoco será el más colosal en la tercera división.

El estadio modular del Real Zaragoza, en julio del año pasado. / Jaime Galindo

A falta de terminar de disputarse los playoffs de ascenso a Segunda División, ya se conocen 34 de los 40 equipos que conformarán la categoría. Dos de esos, confirmados tras quedar muy parejos en la mitad de la tabla del Grupo 2 este año y que cuentan con bastantes números para coincidir con el club blanquillo esta próxima temporada, son el Real Murcia y el Hércules. El estadio de los murcianos cuenta con una capacidad para 31.448 personas, siendo el más grande de toda la Liga de bronce. El campo del Hércules, en cambio, tiene un número de asientos ligeramente inferior, con 30.000.

Dos grandes conocidos del Zaragoza cuyos estadios volverá a visitar años después tras haber compartido militancia en el fútbol profesional, tanto en Primera como en Segunda, en el presente siglo. Los aragoneses se vieron las caras con ambos equipos por última vez en la categoría de plata en la 2013-2014, ya que los dos bajaron a Segunda División B. Varios años antes, el Murcia y el Zaragoza se despidieron juntos de élite en la 2007-2008. El caso del Hércules, el último adiós en la Liga de oro fue 2010/2011. Tras ellos, el Ibercaja sí será el más grande entre los confirmados.

Estadio Enrique Roca, del Real Murcia, antes de la visita del conjunto alicantino. / Hércules CF

En el siguiente escalón se mueve la gran mayoría de clubs: UD Logroñés (Las Gaunas, 15.902), FC Cartagena (Cartagonova, 15.105), Nástic de Tarragona (Nou Estadi Costa Daurada, 14.591), AD Mérida (Romano José Fouto, 14.537), Cultural Leonesa (Reino de León, 13.451), CD Extremadura (Francisco de la Hera, 12.580), Real Jaén (Nuevo La Victoria, 12.569), Racing Club Ferrol (A Malata, 12.043), Pontevedra CF (Pasarón, 10.500), SD Huesca (El Alcoraz, 9.128), Barakaldo CF (Nuevo Lasesarre, 7.960), Algeciras CF (Nuevo Mirador, 7.200), CD Lugo (Anxo Carro, 7.070), Sant Andreu (Narcís Sala, 6.557), UD Ibiza (Can Misses, 6.000), Antequera CF (El Maulí, 6.000), CP Cacereño (Príncipe Felipe, 5.972), CD Mirandés (Anduva, 5.759), UD Ourense (O Couto, 5.625), Real Unión Club (Stadium Gal, aprox. 5.500), Real Avilés Industrial (Román Suárez Puerta, 5.400), AD Alcorcón (Santo Domingo, 5.100).

Siguiendo a estos, y por debajo de la barrera de las 5.000 localidades, aparece una lista de campos a los que el club aragonés está mucho menos acostumbrado, dado que llevaba casi 80 años en el fútbol profesional, que la gran mayoría de sus rivales: Unionistas de Salamanca (Reina Sofía, 4.895 espectadores), CD Teruel (Pinilla, 4.500), Águilas FC (El Rubial, 4.000), Rayo Majadahonda (Cerro del Espino, 3.865), Athletic Club B (Lezama, 3.250), Juventud Torremolinos (El Pozuelo, 3.000), CD Coria (La Isla, 3.000), Arenas Club (Gobela, 1.400), Deportivo Fabril (Ciudad Deportiva de Abegondo, 1.000).

Otro de los grandes estadios del fútbol español que el Real Zaragoza no pisará el próximo curso es La Cartuja. El estadio sevillano, actual sede oficial de las finales de la Copa del Rey, acogió esta pasada temporada a un equipo aragonés la SD Tarazona, con motivo del partido crucial ante el Betis Deportivo en el que tanto los turiasonenses como el filial andaluz se jugaban la permanencia en Primera RFEF. Sin embargo, finalmente ninguno de los dos pudo lograr la salvación, por lo que ver al Zaragoza sobre el césped de este histórico no es una posibilidad.