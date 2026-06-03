Cánticos contra Osasuna, Pedro Sánchez, Pulido y el Espanyol. El Ibercaja Estadio tampoco se libra en la última jornada

El Ibercaja Estadio ha sido escenario habitual en esta temporada de las denuncias de LaLiga ante la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol por cánticos insultantes o comportamientos inadecuados de la grada y en la última jornada ante el Málaga, donde el Ibercaja Estadio tuvo la peor asistencia de la temporada, con solo 9.022 espectadores, no fue una excepción. La patronal de los clubs ha denunciado esta semana en su escrito semanal los cánticos en el estadio zaragocista contra Pulido, capitán del Huesca, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, Osasuna y Espanyol. El partido ante el Málaga fue declarado de alto riesgo pero no hubo incidentes reseñables.

Todos esos cánticos denunciados por LaLiga, un total de seis, tuvieron lugar en la zona de Gol Sur, en los sectores 203 y 204, donde está la denominada Grada de Animación, y se produjeron durante unos ocho segundos de forma coral en ese sector. "Pedro Sánchez, hijo de puta" se cantó en los minutos 29 y 63, "Pulido muérete" en el minuto 37, "Todos a una, puta Osasuna", en el 14 y en el 78 y "Puta el Espanyol" en el minuto 64. LaLiga aclara en su denuncia que fue solo en ese sector y esos comportamientos pueden suponer una multa económica para el club.

LaLiga hace constar en su informe que "el club local, en repetidas ocasiones durante el partido, emitió a través del videomarcador de la instalación una creatividad con el mensaje "Zaragocistas: Nuestra historia se ha construido siempre desde el respeto. Recordad que la imagen del club la cuidamos entre todos. Animemos con pasión, pero siempre sin violencia, racismo, xenofobia ni intolerancia. Evitemos sanciones que perjudiquen a nuestro equipo y sigamos haciendo del Real Zaragoza un club ejemplar. Gracias por vuestra colaboración". Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", asevera la patronal de los clubs.

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Cánticos contra el Real Zaragoza

Mientras, LaLiga, en su informe de la última jornada de Segunda, hace constar que en el Deportivo-Las Palmas y en el sector de Riazor denominado Fondo Marathon, donde se albergan los aficinados más radicales del equipo gallego, también se cantó durante dos ocasiones, minutos 11 y 57, y durante unos 60 segundos un cántico muy habitual en ese estadio, lo mismo que en el Sadar de Pamplona o en el Reale Arena en San Sebastián: "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza”. Un cántico contra la afición zaragocista que nunca ha sido castigado pese a repetirse de forma habitual en esos estadios, esta vez en el del Deportivo.