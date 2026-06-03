Las claves de la ampliación de capital de 20 millones en el Real Zaragoza

Anunció el club el martes en su comunicado posterior al Consejo de Administración "el rotundo compromiso de los accionistas con el proyecto de futuro del Real Zaragoza. Como reflejo de este respaldo hacia el club, se hará una ampliación de capital de 20 millones de euros antes de final de año". Esa ampliación es la más elevada que ha hecho hasta el momento Real Z LLC, que las había llevado a cabo por un valor global de 42,7 millones: de 14,6 millones nada más llegar (junio de 2022), 6,7 (diciembre de 2022), 5,1 (diciembre de 2023), 12,1 (diciembre de 2024), y de 4,029, esta última en la última Junta General, antes de acabar el 2025. Todas han sido por compensación de créditos para elevar el capital social hasta 49,015 antes de esta, que en teoría se aprobará en la Junta General de diciembre, porque a día de hoy no se ha convocado ninguna Extraordinaria, y que lo llevará hasta más de 69 millones.

Hasta ahora, las sucesivas ampliaciones de capital han ido a cargo de créditos que tenía la SAD y que asumían los nuevos accionistas. En esta, por ahora, no se hace referencia si se mantiene ese modelo o se trata de inyectar dinero líquido a la SAD, lo que tiene efecto directo sobre las posibilidades del club y con un impacto total sobre las arcas en la nueva realidad que supone la Primera RFEF, donde la pérdida estimada en la cifra de negocio ronda los ocho millones de euros, según las estimaciones que tiene la entidad. Si ese dinero llega en su mayoría de forma líquida, el impacto sobre las cuentas y las posibilidades deportivas (el club en Primera RFEF se puede gastar el 70% en plantilla de lo que ingresa y la estimación actual en ello es de entre 5 y 6 millones para confeccionar el equipo) y, si lo hace en forma de compensación de créditos, el impacto es mucho más reducido, casi nulo.

La presencia accionarial

En la autoentrevista que publicó el Real Zaragoza al presidente Jorge Mas este habló de que tanto Juan Forcén como él iban a "incrementar nuestra participación accionarial" pero en ningún momento acotó en qué grado y si ellos iban a ser los únicos que acudieran a esa ampliación de capital que el club dio a conocer el martes, aunque todo apunta a que solo serán ellos dos. Como en la gran mayoría de cosas que rodean a este club la nebulosa es absoluta. Esos 20 millones de ampliación suponen casi un 30% (28,98%) del capital social, por lo que si Forcén y Mas la suscriben cada uno la mitad, el empresario zaragozano pasará a rondar el 40% de las acciones, teniendo en cuenta que alguas fuentes marcaban hace tiempo que ya tenía el 25% tras haber incrementado su presencia.

Jorge Mas está en Real Z LLC en una sociedad llamada Real Ventures, de la que posee el 50%, el resto es de Mark Affolter,consejero de Ares Management, que antes de la entrada de Forcén (13,171%) desde la Fundación tenía el 16'6%, pero ese porcentaje ahora es más bajo. En todo caso, el presidente zaragocista pasará a ser también accionista de referencia si suscribe la mitad de esa ampliación. La mayoritaria en Real Z es Global Tavira (Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético, y Joseph Oughourlian), con el 50,1%, un porcentaje también mucho menor ahora tras la entrada de Forcén y su cada vez mayor presencia.

Los 10 millones que tuvo que aportar en diciembre y sobre la bocina el club para la sociedad Nueva Romareda, los 5 que tiene que aportar este año, el vencimiento de un crédito de 4,86 con una entidad de crédito y la reducción de la cifra de negocio en unos 8 millones son las claves de esta ampliación

La sospecha de esta ampliación de capital está en que una buena cantidad de la misma va a ser por compensación de créditos. Y aparece alguna opción, por ejemplo los 10 millones que tuvo que aportar en diciembre y sobre la bocina el club para la sociedad Nueva Romareda. El Zaragoza, además, tiene que hacer frente a un crédito con una entidad bancaria a corto plazo (sería Ibercaja), es decir antes del 30 de junio, de 4,86 millones porque así figura en sus cuentas anuales del curso pasado y en Nueva Romareda tiene que poner 5 millones en este 2026. Mientras, en esa ampliación de capital también estarían contempladas las indemnizaciones por el ERE que planea sobre la entidad con los menores ingresos y la reducción de personal.

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Los cambios en el consejo

De momento, la entidad solo aseguró la salida de Fernando López, director general, y no hay otro movimiento oficial Sin embargo, tanto la marcha de cualquier consejero, por ejemplo Mariano Aguilar, o del presidente, Jorge Mas, llegado el caso, se tiene que aprobar en una Junta General, ya sea Ordinaria o Extraordinaria, por lo que esa opción aún tendrá que esperar al anuncio