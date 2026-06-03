Cuenca, Pinilla, Juan Sebastián, Terrer y los fichajes a golpe de talonario del Real Zaragoza para Primera RFEF

La plantilla del Real Zaragoza ya no la hubiera conocido nadie en el caso de que el equipo hubiera logrado una salvación que no llegó. Con el nuevo escenario en Primera RFEF, cualquier parecido con la realidad de este final de Liga será pura coincidencia. No quedará prácticamente nadie, será casi nueva por completo. Como debe de ser.

Entre los candidatos a continuar donde están por el efecto del descenso de categoría y el consiguiente menor nivel exigido para dar la talla en el tercer escalón del fútbol español hay un ramillete de canteranos, verdes a día de hoy para la Segunda División, como se ha podido comprobar esta misma temporada, pero con posibilidades de dar un buen rendimiento y de desarrollo para el futuro con minutos desde la Primera RFEF.

Son varios los casos. Por ejemplo, Marcos Cuenca. Todo voluntad este año, muy útil para estirar el equipo y en los primeros esfuerzos pero con un claro déficit de serenidad y temple en la hora del gol y del pase decisivo. Sin embargo, a quien da todo lo que tiene nada se le puede reprochar. Si pule algunas acciones técnicas, puede ser un buen activo. O Juan Sebastián, a quien la categoría lo engulló al principio de la Liga por sus lagunas defensivas. Martín Aguirregabiria le ganó el puesto. Con todo, el lateral zaragozano ya fue importante en el Alcorcón hace dos campañas también en Primera RFEF con 28 partidos de titular.

O Hugo Pinilla, al que David Navarro le dio toda la confianza del mundo para buscar creatividad y pases entre líneas. Al inicio le salió bien y, luego, menos bien. Pinilla tiene clase y algunas condiciones naturales destacables, que es lo importante, pero le falta todavía bastante tiempo de cocción. Lo puede coger esta próxima temporada. Es muy joven, 20 años recién hechos. Lucas Terrer ha participado en seis encuentros de manera dispersa. En Primera RFEF, sus oportunidades serán mayores.

Juan Sebastián pelea por un balón con Einar en el Ibercaja Estadio. / JAIME GALINDO

Además, Pau Sans regresará de su cesión en el Cracovia, equipo que no ha ejercido la opción de compra que tenía a su favor. Tras una notable Liga 24-25, el canterano bajó su nivel al comienzo de la recién terminada. Perdió chispa, frescura y claridad, y su juego se volvió aturullado, confuso y poco productivo. En lugar de regatear, chocaba.

Es algo similar a lo que le ha sucedido a Saidu, comodín en el centro de la defensa por las bajas, fuera de su sitio en esos momentos, y luego asentado en el centro del campo. Posee unas condiciones físicas únicas y un buen golpeo con las dos piernas, pero le falta IQ. Inteligencia, capacidad para medir, no precipitarse como ha hecho tantas veces, entender mucho mejor el juego y saber estar de una manera más lúcida. Controlar ese potro salvaje que lleva dentro. Y que alguien le enseñe a domarlo.

Un caso especial es del de Francho. El capitán renovó hasta junio de 2030 como estandarte del proyecto con unos emolumentos inasumibles para la Primera RFEF. Habrá que ver qué ocurre finalmente con él. Rubén Díez también se incorporará desde el Ceuta, también con orígenes de la tierra. Ha dado la vuelta a España para regresar a casa después de una carrera hecha a pico y pala.

Quizá con alguna pequeña excepción, los demás serán todos prácticamente nuevos. Así debe ser. Y con jugadores diferenciales para Primera RFEF fichados a golpe de talonario ejerciendo la posición de fuerza de club dominante en la categoría. El Real Zaragoza 26-27 ha de volver a ser el Real Zaragoza original, nada que ver con el equipo que ha protagonizado el mayor fiasco de toda su historia.