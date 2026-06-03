El Eibar ejecuta el año opcional que tenía Jair Amador y seguirá en el Eibar

Jair Amador no regresará en este verano al Real Zaragoza, porque la SD Eibar ha ejecutado el año opcional que tenía el central de ascendencia caboverdiana, que era obligatorio por rendimiento y opcional si no llegaba a la cifra mínima, y el defensa seguirá en la categoría de plata. Jair había recibido el fuerte interés de Lalo Arantegui en su regreso, pero tal y como contó este diario, su llegada no estaba tan cerca de producirse, puesto que no hubo oferta formal por escrito, aunque sí el deseo y la intenciónde ese regreso, puesto que Lalo ya lo fichó para el Huesca en 2016 y para el Zaragoza en 2020 y confía plenamente en él. "Jair seguirá un año más, contractualmente esa opción está ahí, no hay nada que discutir", ha asegurado este miércoles César Palacios, director deportivo del Eibar.

El futbolista, que estuvo a punto de salir del Eibar en enero con destino al Huesca, ha cuajado una excepcional segunda vuelta en medio de la reacción armera para rozar el playoff y ha sido fijo para Beñat San José, sin poder llegar a la cifra de partidos estipulada en su contrato para renovar automáticamente, pero el club vasco ha decidiod esa prórroga. El defensa ha jugado en 21 encuentros, 15 de titular, la gran mayoría de ellos (hasta 14 en el once desde febrero) en la segunda mitad del campeonato.

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Jair jugó 14 partidos oficiales de zaragocista entre 2020 y 2025, en cinco temporadas, 155 de ellos de Liga. con un gran nivel y rendimiento, y se marchó después de que no le ofreciera la removación en verano tras una temporada muy dura para él, en la rampa de salida y siendo fijo en el tramo final con Gabi. La posibilidad de ir al Huesca en enero con la carta de libertad hizo que su familia regresara entonces a Zaragoza y la oferta zaragocista podía cuajar por esa razón, pero al final con su gran segunda vuelta iba a tener opciones de Segunda a sus 36 años y así ha sido, ya que el Eibar ha hecho valer ese año que tenía.