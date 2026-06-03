Fernando López se despide del Real Zaragoza: "Os he fallado"

Pocas horas después de que se hiciera oficial su salida del Real Zaragoza, el hasta ahora director general del club blanquillo se ha querido despedir del equipo y de sus aficionados con una carta abierta publicada tanto en la página web como en las distintas redes sociales zaragocistas.

El madrileño comienza dando gracias. "Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo de Administración, a la propiedad, a todos los profesionales del club y, especialmente, a la afición del Real Zaragoza por la confianza, el compromiso y el apoyo recibidos durante este tiempo", inicia. Después, López asegura que no ha faltado ni voluntad ni trabajo. "He intentado desempeñar esta responsabilidad con la máxima dedicación, honestidad y respeto hacia una institución con una enorme historia y un significado muy especial para miles de zaragocistas, zaragozanos, aragoneses y aficionados españoles", comenta.

No obstante, las cosas no han salido como hubiera querido. "En el fútbol, como en cualquier proyecto exigente, existen momentos positivos y otros especialmente difíciles. En todos ellos mi compromiso con el club ha sido absoluto, trabajando siempre con la convicción de tomar las decisiones que en cada momento considerábamos mejores para la entidad. El resultado, sin embargo, no ha sido el que todos deseábamos, y lo asumo. Comparto plenamente la decepción por no haber alcanzado el objetivo deportivo y con ello mi parte de responsabilidad. Me marcho con la conciencia de haber dado todo lo que estaba en mi mano y también sabiendo que os he fallado; por ello, zaragocistas, os pido disculpas", pide perdón el directivo

Un pronto regreso

"Quiero reconocer también el trabajo y la implicación de todas las personas y compañeros que forman parte del día a día del Real Zaragoza, muchas veces lejos del foco, pero fundamentales para el funcionamiento del club. Me marcho deseando lo mejor al Real Zaragoza y un pronto regreso a Segunda División. Me llevo el haber conocido un poco más la cultura aragonesa y zaragozana, que tanto arraigo y sentido de pertenencia tiene para tantas personas, y que hace de este club y de esta región su mayor valor. Estoy convencido de que, con unidad, trabajo y estabilidad, el club encontrará el camino a Primera División que tanto merece esta ciudad por historia, afición y sentimiento", acaba la carta de Fernando López.